Скандальний Володимир Жиріновський закликав росіян вийти на мітинг "У захист Росії". Його політик хоче організувати на головній площі Москви.

Джерело: 24 канал

Жиріновський оголосив про намір провести "потужний захід" 23 лютого. Відповідне відео опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

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"Нам Київ у Москві не потрібен. Вся країна вийде. Треба організувати мітинг "У захист Росії" на Красній площі й запросити туди всі патріотичні сили", – підкреслив депутат Держдуми.

Він має намір повідомити про свої плани держоргани та звернеться з таким проханням до коменданта Кремля. Якщо не дозволять провести мітинг на Красній площі, проситимуть про Пушкінську.

Жиріновський кличе на мітинг у Москві: дивіться відео

"Ми готові вивести своїх прибічників та показати, хто захищає батьківщину, країну нашу", – сказав російський депутат Жиріновський.