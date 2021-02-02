Киев в Москве не нужен, – Жириновский зовет на митинг, чтобы "защитить Россию"
Скандальный Владимир Жириновский призвал россиян выйти на митинг "В защиту России". Его политик хочет организовать на главной площади Москвы.
Источник: 24 канал
Жириновский объявил о намерении провести "мощное мероприятие" 23 февраля. Соответствующее видео опубликовали российские пропагандистские СМИ.
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"Нам Киев в Москве не нужен. Вся страна выйдет. Надо организовать митинг "В защиту России" на Красной площади и пригласить туда все патриотические силы", – подчеркнул депутат Госдумы.
Он намерен сообщить о своих планах госорганы и обратится с такой просьбой к коменданту Кремля. Если не разрешат провести митинг на Красной площади, будут просить о Пушкинской.
Жириновский зовет на митинг в Москве: смотрите видео
"Мы готовы вывести своих сторонников и показать, кто защищает родину, страну нашу", – сказал российский депутат Жириновский.
Протесты в России: коротко
- По всей России вспыхнули протесты после возвращения оппозиционера Алексея Навального в Москву 17 января. Его задержали в аэропорту.
- Наконец, политику присудили 30 суток ареста после заседания суда, которое провели прямо в отделении полиции.
- После этого он призвал людей на протестные акции, подкрепив недовольство граждан расследованием о дворце Путина.
- Силовики применяют силу к митингующим. Только 31 января жестоко задержали более 5,7 тысячи человек.
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