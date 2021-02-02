Скандальный Владимир Жириновский призвал россиян выйти на митинг "В защиту России". Его политик хочет организовать на главной площади Москвы.

Источник: 24 канал

Жириновский объявил о намерении провести "мощное мероприятие" 23 февраля. Соответствующее видео опубликовали российские пропагандистские СМИ.

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"Нам Киев в Москве не нужен. Вся страна выйдет. Надо организовать митинг "В защиту России" на Красной площади и пригласить туда все патриотические силы", – подчеркнул депутат Госдумы.

Он намерен сообщить о своих планах госорганы и обратится с такой просьбой к коменданту Кремля. Если не разрешат провести митинг на Красной площади, будут просить о Пушкинской.

Жириновский зовет на митинг в Москве: смотрите видео

"Мы готовы вывести своих сторонников и показать, кто защищает родину, страну нашу", – сказал российский депутат Жириновский.

Раньше. В феврале 2020 года Жириновский разозлился из-за трейлера украинской ленты "Наши котики". "Напалмом сжечь всех! Чтобы ни Киева не было, ни Львова – ничего не было!" – кричал он.

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