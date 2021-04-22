Опальный политик-украинофоб Владимир Жириновский отметился очередным зашкваром. Он пообещал 10 миллионов рублей тому, кто повесит над Киевом флаг России.

Соответствующее видео с дерзкими заявлениями российского политика обнародовали в соцсетях. Предложение "подзаработать" Жириновский высказал полицейским.

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Украинофобным заявлением он отличился в помещении, где Путин выступал с заявлением к Федеральному собранию. Жириновский вышел к полицейским, которые стояли на входе у металлодетекторов.

Дам 10 миллионов рублей тому, кто повесит флаг России над Киевом. Лично я даю. Ясно? Готовьтесь!

– сказал Жириновский и ушел.

Кстати. Угрозы "флагом России" над Киевом не являются чем-то оригинальным из репертуара зашкваров Жириновского. В 2018 году он устроил истерику на российском телевидении и заверил, что над Киевом будет развеваться флаг России. Произошло бы это, если бы он стал президентом.

Кроме того, Жириновский дал интервью десятку журналистов. Он наговорил традиционные "путиноцентричные" тезисы о его всемогуществе и большой славе России. Он в частности отметил: решать судьбу мира будут только два человека. Затем исправился: точнее один – только глава России. Байден – вообще ни к чему и ничего в мире не решает.

Жириновский сказал, что США стоит заниматься расовыми проблемами, ведь из-за них там каждый день происходят убийства. В отношении Зеленского и его предложения сказал: тот ничего не решает и не должен лезть к Путину.

Жириновский о флаге России над Киевом: смотрите видео