Жириновский пообещал 10 миллионов тому, кто воткнет флаг России над Киевом
Опальный политик-украинофоб Владимир Жириновский отметился очередным зашкваром. Он пообещал 10 миллионов рублей тому, кто повесит над Киевом флаг России.
Источник:24 канал
Соответствующее видео с дерзкими заявлениями российского политика обнародовали в соцсетях. Предложение "подзаработать" Жириновский высказал полицейским.
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Украинофобным заявлением он отличился в помещении, где Путин выступал с заявлением к Федеральному собранию. Жириновский вышел к полицейским, которые стояли на входе у металлодетекторов.
Дам 10 миллионов рублей тому, кто повесит флаг России над Киевом. Лично я даю. Ясно? Готовьтесь!
– сказал Жириновский и ушел.
Кроме того, Жириновский дал интервью десятку журналистов. Он наговорил традиционные "путиноцентричные" тезисы о его всемогуществе и большой славе России. Он в частности отметил: решать судьбу мира будут только два человека. Затем исправился: точнее один – только глава России. Байден – вообще ни к чему и ничего в мире не решает.
Жириновский сказал, что США стоит заниматься расовыми проблемами, ведь из-за них там каждый день происходят убийства. В отношении Зеленского и его предложения сказал: тот ничего не решает и не должен лезть к Путину.
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