Дикунська "дипломатія"

Саме з такої позиції й треба ставитись до всіх їхніх пропозицій "а давайте поговоримо". Повторюю, будь-які переговори, ініціаторами яких є ця країна або на які вона погоджується, обов'язково будуть використані ними для організації, підготовки та ведення війни або розкручування її нового витка. Виходити треба саме з цього.

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Якщо хтось забув, то нагадаю, що основи та концептуальні принципи функціонування сучасної "дипломатії" цієї країни заклав ще "незабутній" Йосип Віссаріонович, який вважав, що будь-які "зовнішні" відносини з навколишнім світом є винятково методом "обману та введення" в оману наших ворогів".

Так, сталінський СРСР (багато в чому і є "зразком", на який нині рівняється бункерний довбой*б) вважав весь світ, який його оточує, ворогами.

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Тому не треба дивуватися, ахати й охати, вигукувати "як же так?" або "ми ж домовлялися". Всі ці лощені пики в дорогих костюмах, на чолі зі своїм тотально брехливим конем – такі ж людожери та виродки, як і ті, що влаштували бійню в селах та містечках Київщини зовсім недавно. Це – одна банда.

Погоджуватися і вести з ними переговори треба тільки в одному випадку – якщо вам самим треба краще та якісніше підготуватися до війни.

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