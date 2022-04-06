Дикарская "дипломатия"

Именно с такой позиции нужно относиться ко всем их предложениям "а давайте поговорим". Повторяю, какие-либо переговоры, инициаторами которых является эта страна или на которые она соглашается, обязательно будут использованы ими для организации, подготовки и ведения войны или раскрутки ее нового витка. Выходить нужно именно из этого.

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Если кто-то забыл, то напомню, что основы и концептуальные принципы функционирования современной "дипломатии" этой страны заложил еще "незабываемый" Иосиф Виссарионович, считавший, что любые "внешние" отношения с окружающим миром являются исключительно методом "обмана и введения в заблуждение наших врагов".

Так, сталинский СССР (во многом и является "образцом", на который ныне равняется бункерный долбой*б) считал весь окружающий его мир врагами.

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Хочешь мира – готовься к войне

Поэтому не надо удивляться, ахать и охать, выкрикивать "как же так?" или "мы же договаривались". Все эти лощеные рожи в дорогих костюмах, во главе со своим тотально лживым конем – такие же людоеды и ублюдки, как и устроившие бойню в селах и городках Киевщины совсем недавно. Это одна банда.

Соглашаться и вести с ними переговоры нужно только в одном случае – если вам самим нужно лучше и качественнее подготовиться к войне.

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