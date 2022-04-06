Рецепт

Берем одну никому не нужную страну, превращаем ее в населенный рабами концлагерь, издеваемся над этими рабами поколениями, воспитываем уважение исключительно к насилию, параллельно убеждая, что их барак – райское место, они – избранные, а за пределами барака живут "нелюди".

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Иногда выпускаем этих рабов за пределы барака с заданием убивать других.

Мародеры и убийцы

В этот момент рабы, которых раньше избивали, над которыми издевались, имеют хотя бы теоретическую возможность издеваться над другими.

Ради этого они готовы умирать, убивать. Ну, и возможность грабить – еще один приятный бонус.

Так эта система работала веками.

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