Операція "Гаряча пательня"
Чому вийти? Ну, мабуть, бо перша фаза так званої "спецоперації" завершилася успішно. Для 16 батальйонно-тактичних груп, які, в принципі, були повністю нівельовані, помножені на 0. Що ж, цей наратив цілком зрозуміло, з яких причин зараз поширюється. Тому я хотів би приділити саме йому трохи уваги.
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Насамперед зазначу, що РФ сама особисто з Чернігівської та Київської областей не йшла абсолютно. Її звідти погнали, як боягузливу обпалену псину. Її війська зганьбилися практично з перших годин повномасштабного вторгнення. Їх палили 24 лютого, як свиней на грилі. 25 лютого палили, як свиней на грилі. 26 лютого. І так – фактично протягом усього цього часу: їх палили, мочили та знищували.
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Саме доволі серйозні, непередбачувані для російського командування втрати російських окупаційних військ на півночі України, у Чернігівській та Київській областях, призвели до того, що Росія не змогла протягом місяця компенсувати ці втрати, відновити їх. І, тим більше, у неї не виявилося в наявності ресурсів для того, щоб досить тривалий час ці області утримувати.
Сергій Шойгу назвав це "успішним завершенням першої фази". Чимось на кшталт цього ще назвала ціла низка інших офіційних осіб у РФ. Саме так "успішне завершення першої фази" так званої "спецоперації" стало абревіатурою повного фіаско і тотального, абсолютного провалу російського вторгнення з тисячами 200-х, десятками тисяч 300-х, сотнями, а, на мою думку, вже навіть більше понад тисячею полонених ну і, звісно ж, тисячами одиниць знищеної техніки. Ось так пішла сама російська армія з Чернігівської та Київської областей. Її погнали.
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Але це ще не все. Річ у тім, що коли наші Збройні Сили здійснювали контрнаступальні дії на північному плацдармі, низка російських підрозділів опинилися в оточенні. У той час, як основні частини йшли назад у Білорусь, підібгавши хвости, саме ці підрозділи російських окупаційних військ, що опинилися в оточенні, планомірно, щодня, щогодини знищувалися.
Росіяни залишили свої війська на забій, на вірну смерть в оточенні. "Своїх не кидаємо", так? Серйозно? А скільки їх розкидано вздовж доріг Чернігівської та Київської областей на узбіччях? Декого обгризли вже собаки, ворони обклювали. "Своїх не кидаєте".
Навіть більше – ті, яких покинули в оточенні (а їх чимало) та в тих містах, які фактично були блоковані ЗСУ, багато російських окупантів перевдягалися в цивільний одяг і навіть кидали накрадене. Таких відео та фото – величезна кількість, коли буквально в лісопосадках лежать десятки одиниць обмундирування російської армії, автомати, спорядження ну і, звичайно ж, намародорене. А де ж, власне, власники цього всього? А вони переодяглися в цивільне й намагалися втікати, намагалися втікати лісами, манівцями в бік Білорусі. Отак ось "своїх не кидаємо".
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А скільки росіян знаходили по підвалах, по лісопосадках, які взагалі никалися і нишпорилися? Ну, отак ось Росія "відходила добровільно" з Чернігівської та Київської областей.
Це називається у військовій справі відступом. Ну, це культурно "відступ". У цьому випадку – це була саме втеча. І щоб ця втеча сталася, щоб ця втеча здійснилася, українська армія протягом місяця російських окупантів довбала 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 30 днів на місяць. І ось вони пішли, як ви називаєте.
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