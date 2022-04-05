Росія без нацизму – не Росія

Класичний фашизм – це режим Муссоліні. Досить травоїдний, до речі, якщо порівнювати із нацизмом гітлерівської Німеччини. Або із соціалізмом у версії Леніна – Сталіна. Це як порівнювати хом'яка з тиграми-людожерами: всі троє ссавці, але на цьому схожість закінчується.

Важливе Звірства росіян: кожен воєнний злочинець має померти

Фільм Ромма – про нацизм та його криваву спадщину. Але в радянській реальності ретельно уникали аналогій червоного з коричневим, тому нацизм прикривали табличкою "фашизм", щоб нікому й на думку не спало, що СРСР – справжнісінька фашистська держава. Мовляв, ми не такі! Ми – інші!

Сьогодні є дуже точний термін, який описує нинішню основну російську ідеологію: російський фашизм – рашизм.

Нацизм – російський нацизм – є невід'ємною частиною рашизму. А антиукраїнізм росіян, як свого часу антисемітизм німців, є основною віссю рашистської ідеології. Її рушійна сила, її кров. Нинішній військовий психоз у Росії, незважаючи на маскування під антифашизм, – це чистої води нацизм із виразним, відвертим антиукраїнізмом в анамнезі.

В принципі, нацизм у Росії – явище не нове, звичне. Інтернаціоналізм, у якому є старші брати, а є "хо*ли", "ж*ди", "ч*рки", "гризуни", "нацмени" – це якийсь дивний інтернаціоналізм. Але на державному рівні цього ніколи не визнавали. У СРСР, наприклад, ніколи не було антисемітизму, але була квота на прийом євреїв до інститутів, у партію, на керівні посади.

Так, і сьогодні особисто я найбільшу кількість національних образ отримую від російських "нефашистів". Якось дивно для заявлених цілей з денацифікації цілого народу, чи не так?

Новий "Майн кампф"

Нині російська влада остаточно розчохлилася. Дозвольте мені процитувати Дмитра Медведєва, друге особа Росії, яка вічно спить:

"Глибинне українство, яке підживлюється антиросійською отрутою та всепоглинаючою брехнею щодо своєї ідентичності, – це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує. Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців – найважливіша мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців".

Українське питання (або вирішення українського питання) – термін, що використовується державними ЗМІ Російської Федерації в описі цілей політики президента РФ Путіна щодо української держави.

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Вирішення українського питання – термін, що використовується в описі цілей політики Путіна, президента Російської Федерації щодо української держави після перемоги Революції Гідності. Під евфемізмом "остаточне вирішення" малося на увазі включення України до складу Російської Федерації або хоча б "фінляндизація", "демілітаризація та денацифікація".

Рішення про вторгнення в Україну було засноване на хибному уявленні України як неонацистської проксі-держави під впливом здебільшого Заходу і, за словами істориків, пам'яті про Другу світову війну.

Це я цитую статтю з "Вікіпедії", яка називається "Остаточне вирішення єврейського питання".

Виявляється, у нас із євреями більше спільного, ніж можна було підозрювати.

Ми повинні розуміти, що у свідомості глибинного російського народу українці та Україна розлюднені та понижені до рівня унтерменшів. Це робилося послідовно та цілеспрямовано протягом двадцяти років. Для розлюднення використовувалися телеканали, книжки, фільми, преса, інтернет.

Тож підтримка сьогоднішнього терору в Україні серед населення – це не випадковість, це цілеспрямовано сформований психоз, результат багаторічної праці пропагандистів.

Учорашня стаття на офіційному російському ресурсі – це антиукраїнський меморандум, що практично відкриває главу нового російського "Майн кампф". Із чим я росіян і вітаю. Черчилль ніколи не казав, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами, але фраза пророча, погодьтеся, кому б вона не належала.

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Як зруйнувати кремлівський Рейхстаг

Фільм Ромма – приголомшливе документальне свідчення, що відкриває світові обличчя гітлерівського нацизму. Сьогоднішні кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня – це кадри з нового страшного у своїй відвертості фільму. Фільму про російський нацизм, про російську окупацію, про звірства, які творив рашизм на українській землі у 2022 році.

Перша глава. Жаль, не остання. Ми ще далеко не все знаємо про процедуру денацифікації у виконанні російських наці. Ще багато треба дізнатися, багато чому жахнутися.

Гітлерівський нацизм закінчився не на руїнах Рейхстагу, а в той момент, коли простих німців змусили дивитись на результати злочинів їхніх співгромадян, не відвертаючись. Російський нацизм закінчиться тоді, коли простих росіян змусять дивитись на те, що накоїли російські війська в Україні.

На застрелених у потилицю людей зі зв'язаними за спиною руками. На зґвалтованих десятирічних дівчаток. На спалених цілими сім'ями українців. На жінок, над якими поглумилися і розчавили танком. На братські могили у розгромлених київських передмістях. На трупи по узбіччях доріг. На розстріляні з гармат цивільні машини.

А поки що рашизм живий, здоровий і чудово почувається. І годується українською кров'ю.

І немає іншого шляху зупинити його, окрім перемоги. Нашої перемоги.

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