Життя всупереч

І саме тому – треба жити. Саме тому треба взяти всю ненависть, згорнути її в гарячу тугу грудку і назавжди сховати її всередину. Ця ненависть має не спалювати, а давати силу. І розтягувати губи в посмішку.

До теми Від звірств російських окупантів жахнувся весь світ

Я саме тому й сміявся, стоячи під напівспаленою "Мрією". Знімав відосики про автопідбір. Усміхався, як ідіот.

Я так ненавиджу їх, Господи. Я ненавиджу їх усіх. Не через літак – літак ми новий побудуємо, там крило ціле, хвіст, шасі більша частина, чотири двигуни. Через людей. Бо люди у нас – найкращі на планеті.

Новий ривок орди стане останнім

Ніх*я не скінчилося. Донбас, Харків, Марік, Миколаїв і скоро, гадаю, Одеса. Вони перегруповуються, вони змінюють командну ланку, підбирають тактику і готуються до наступного етапу. Наші також готуються. Усі готуються.

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Я вірю, що ми переможемо. І тоді... Ні, наші збройники – не вони. Наші збройники просто покидають їх у рів і присиплять брудним піском.

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