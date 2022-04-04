Но будет немножко не так. Номера воинских частей Минобороны России, которые зашли в Бучу, известны Украине и через несколько дней будут в Международном уголовном суде.

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Что это значит?

Уже есть поименный список командиров этих подразделений, их адреса в России, состав семей. Известны имена их жен и номера школ, в которые ходят их дети.

Далее будут установлены личные данные всего офицерского состава – командиров батальонов, рот и взводов. Со всеми вытекающими для них последствиями.

Россияне ответят за зверства в Буче / Фото novy.tv

Важно Бучи достаточно, чтобы Россия прекратила свое существование

Все будут наказаны

Далее дойдет до составления поименного списка солдат, причастных к геноциду. Эти преступления не имеют срока давности и исполнители будут наказаны.

Кара придет не только от судебных органов.

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