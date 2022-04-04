Трагедія мовчазної згоди

І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з "Рено" до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни "РФ", на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.

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Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви – співучасники, – ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими "союзниками".

І це можна зробити – якщо кожен із нас, в Украйні й не в Украйні сущих, стане "амбасадором Бучі". Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні "Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..". Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто "не міг собі й уявити" (а насправді, не хотів знати).

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Буча має збити бучу

Маємо зробити так, щоб війна поділилась на "до Бучі" і "після". "Після" – це вже коли "неможливо удавати, що не знав". Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.

Збити бучу – всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють… Буча має стати для країни «РФ» її "інформаційним Сталінградом". І тоді – тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними. Carthago delenda est.

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