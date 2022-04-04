Трагедия молчаливого согласия

И навеки заткать всех тех …дей, от макронов и чувачков из "Рено" до борцунов с cancel culture, которые целый этот месяц активно работали над сохранением страны "РФ", разными способами вбивая в общественное мнение Запада тезис об One Man's War.

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Нет, это не Путин; да, это россияне; нет, со времен Сталина они не изменились; да, это вы им позволили делать; да, вы – соучастники, – вот таким должен быть отныне украинский дискурс во всех переговорах с нашими "союзниками".

И это можно сделать – если каждый из нас, в Украине и не в Украине сущих, станет "посольством Бучи". Вешать эти фотки в комментариях под статьями евроминистров о том, почему невозможно эмбарго на российский газ. Носить в телефоне и показывать польским и словацким волонтерам в ответ на их "Эх, кто бы Путина убил, чтобы был уже наконец мир и покой!..". Не пропускать ни одного случая ткнуть писком тех, кто "не мог себе и представить" (а на самом деле, не хотел знать).

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Буча должна сбить бучу

Должны сделать так, чтобы война поделилась на "до Бучи" и "после". "После" – это уже когда "невозможно притворяться, что не знал". Невозможно и дальше считать, что распад России может быть большей катастрофой, чем ее продолжения.

Сбить бучу – все же еще помнят это выражение? Сама топонимика нам подсказывает, что делать, наши мертвые к нам ею говорят… Буча должна стать для страны «РФ» ее "информационным Сталинградом". И тогда – тогда все наши жертвы будут иметь смысл. Окажутся ненапрасными. Carthago delenda est.

Обратите внимание – российские оккупанты устроили застенку в одном из подвалов Бучи: смотрите видео