В Кремле хорошо понимают, что только так можно уничтожить Украину. Это поворотный момент в нашем разговоре с Западом.

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Мы должны говорить, что время политических дискуссий прошло. Все, кто против поставки нам необходимого оружия или введения новых санкций, – морально ответственны за все последующие жертвы.

Каждый разговор должен начинаться с этих фотографий. От немцев до венгров. Пусть попробуют что-нибудь сказать в ответ.

После фото из освобожденной Бучи, обошедших мир, у ООН есть только два пути. Первый – немедленно исключить Россию из Совета по правам человека. Такие же требование должны быть направлены в Международный Суд в Гааге.

Второй – самораспуститься как организация, окончательно утратившая моральную, даже не политическую, основу для своей деятельности.

В 1939 году СССР исключили из Лиги наций за нападение на Финляндию. Пора повторить историю. Если это не удастся, ее можно распускать: поддержка преступников – тоже преступление, и ООН должна понести за это ответственность.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: