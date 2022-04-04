Зафиксирую несколько соображений и предположений, которые могут оказаться неточными в силу отсутствия у меня достоверной и полной информации.

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Эмбарго все ближе

Буча стала большим политическим событием. Теперь вновь, не в первый раз Запад вынужден будет принимать решение о санкциях, на которые, как считалось еще несколько дней назад, он пока не готов.

Эти санкции вряд ли будут полным запретом российского нефтегазового экспорта, но будут направлены на увеличение дисконта цены российских энергоносителей и снижения их доли на европейских рынках.

Странам ОПЕК все более имеет смысл наращивать свои поставки на мировой рынок за счет России, которая в обозримом будущем не будет уже значимым игроком картеля и не сможет ничего этому противопоставить.

Геноцид

Пару дней назад меня поразили промелькнувшие сообщения, что некие российские части проводят "зачистку" в окрестностях Киева, чтобы закрепиться на плацдарме.

Это противоречило "полуофициальной" доктрине, согласно которой российские войска оставляют это направление боевых действий. Теперь стало яснее. Это было попыткой "оправдания" произошедшего.

Что произошло в Буче станет ясно позднее, я пишу здесь некие предположения на основе имеющейся информации.

Похоже, что оказавшиеся в этих местах проживания киевской элиты войска занялись мародерством.

Слух о наживе прошел по невидимым линиям. Когда стало понятно, что эти места армия покидает, сюда приехали некие части "пограбить", которые при этом решили закамуфлировать грабеж под образцовую акцию "денацификации", расстреливая случайных людей.

Приговор России

События в Буче (помимо всего, о чем много написано) свидетельствуют о высоком уровне деморализации российских войск. Войска не понимают задачи, чувствуют себя уязвимыми, клянут командование и мечтают поскорее покинуть поле боя. Это, наверное, главная проблема, с которой имеет дело Кремль.

Нападение Кадырова на Пескова по поводу Урганта является важнейшим политическим событием последних дней. Песков считался (являлся) некой инкарнацией Путина и никто до вчера не оспаривал этого его статуса. Он был нерушим и неприкасаем. Теперь не так.

Это то, за что я обожаю историю. Мы предполагали, что "раскол элит" будет выглядеть так: некая "либеральная партия" внутри элит выступает против войны.

Но нет, все иначе: это партия "оголтелых" атакует партию «умеренных», стремящихся спустить этот ужас "на тормозах". И кинжал вонзен. Несмотря на демонстрации "примирения", которые мы увидим в ближайшие дни, реальное примирение двух партий невозможно. И эта вражда будет разрушать режим.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: