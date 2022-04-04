Зафіксую кілька міркувань і припущень, які можуть виявитися неточними через відсутність у мене достовірної та повної інформації.

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Ембарго все ближче

Буча стала великою політичною "подією". Тепер знову Захід змушений буде приймати рішення про санкції, на які, як вважалося ще кілька днів тому, він поки що приймати не готовий.

Ці санкції навряд чи будуть повною забороною російського нафтогазового експорту, але будуть спрямовані на збільшення дисконту ціни російських енергоносіїв і зниження їхньої частки на європейських ринках.

Країнам ОПЕК все більше має сенс нарощувати свої поставки на світовий ринок за рахунок Росії, яка в найближчому майбутньому не буде вже значним гравцем картелю і не зможе нічого цьому протиставити.

Геноцид

Кілька днів тому мене вразили повідомлення, що промайнули, про те, що деякі російські частини проводять "зачистку" на околицях Києва, щоб закріпитися на плацдармі. Це суперечило "напівофіційній" доктрині, згідно з якою російські війська залишають цей напрямок бойових дій. Тепер стало ясно. Це було спробою "виправдання" того, що сталося.

Що сталося у Бучі – стане зрозуміло пізніше, я пишу тут деякі припущення на основі наявної інформації. Схоже, що війська, що опинилися в цих місцях проживання київської еліти, зайнялися мародерством.

Чутки про наживу пройшли невидимими лініями. Коли стало зрозуміло, що ці місця армія покидає, сюди приїхали деякі частини "пограбувати", які вирішили закамуфлювати грабунок під зразкову акцію "денацифікації", розстрілюючи випадкових людей.

Вирок Росії

Події у Бучі (крім усього, про що багато написано) свідчать про високий рівень деморалізації російських військ. Війська не розуміють завдання, почуваються вразливими, клянуть командування та мріють якнайшвидше покинути поле бою. Це, мабуть, головна проблема, з якою має справу Кремль.

Напад Кадирова на Пєскова щодо Урганта є найважливішою політичною подією останніх днів. Пєсков вважався якоюсь інкарнацією Путіна і ніхто до вчора не заперечував цього його статусу. Він був недоторканний. Тепер ні.

Це те, за що я обожнюю історію. Ми припускали, що "розкол еліт" виглядатиме так: "ліберальна партія" всередині еліт виступає проти війни. Але ні, все інакше: це партія "шалених" атакує партію "поміркованих", які прагнуть спустити цей жах "на гальмах". І кинджал встромлений. Попри демонстрації "примирення", які ми побачимо найближчими днями, реальне примирення двох партій неможливе. І це ворожнеча руйнуватиме режим.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: