Жизнь вопреки

И именно поэтому – надо жить. Именно поэтому надо взять всю ненависть, свернуть ее в горячий тугой комок и навсегда спрятать ее внутрь. Эта ненависть должна не сжигать, а давать силу. И растягивать губы в улыбку.

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Я именно поэтому и смеялся, стоя под полусожженной "Мрией". Снимал видосики про автоподбор. Улыбался, как идиот.

Я так ненавижу их, Господи. Я ненавижу их всех. Не из-за самолета – самолет мы новый построим, там крыло целое, хвост, шасси большая часть, четыре двигателя. Из-за людей. Потому что люди у нас – лучшие на планете.

Новый рывок орды станет последним

Них*я не кончилось. Донбасс, Харьков, Марик, Николаев и скоро, думаю, Одесса. Они перегруппировываются, они меняют командное звено, подбирают тактику и готовятся к следующему этапу. Наши также готовятся. Все готовятся.

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Я верю, что мы победим. И тогда... Нет, наши оружейники – не они. Наши оружейники просто побросают их в ров и присыпят грязным песком.

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