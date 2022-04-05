У мене є питання, яке може допомогти високочолим інтелектуалам роздуплитися, якщо вони, звісно, наважаться його собі поставити.

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Буча і Бородянка та Треблінка і Дахау

А чим масове знищення людей в Бучі й Бородянці відрізняється від масового знищення людей в Треблінці та Дахау?

Так, мені можуть заперечити, мовляв, там були концтабори. Але я маю відповідь на це заперечення.

Світ не може назвати геноцид геноцидом / Фото Ronald Schemidt

Важливо Хто відповість за звірства у Бучі

Концтабори під Києвом

Уявіть собі, що ВСЯ Буча, ВСЯ Бородянка і ВСІ інші населені пункти стали концтаборами під час окупації російськими нелюдами.

Цей факт має допомогти з усвідомленням очевидного навіть найскептичнішим.

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