Це росіяни

Виродки, що вбивали простих людей, зв'язавши їм перед цим руки, трупи, що скидали в каналізаційні люки, розстрілювали людей заради забави – це не якісь "інші". Це ви, росіяни.

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Вас так виховали, ви вважаєте, що так правильно. Це ваша система освіти. Це ваш телевізор. Ваші цінності. Ваша церква. Ваші розмови. Ваше ставлення до того, що відбувається.

Нахер

Ви можете це виправдати та пояснити: Заходом, нацистами, уявними погрозами.

Пішли нахер.

І це найкраще, що ви можете зробити для себе – піти нахер з нашої країни. Забитися в нору, молитися своїм богам і благати про вибачення, якого ви ніколи не отримаєте.

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