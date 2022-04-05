Это русские

Выродки убивавшие простых людей, связав им перед этим руки, сбрасывавшие трупы в канализационные люки, расстреливавшие людей ради забавы – это не какие-то “другие”. Это вы.

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Вас так воспитали, вы считаете, что так правильно. Это ваша система образования. Это ваш телевизор. Ваши ценности. Ваша церковь. Ваши разговоры. Ваше отношение к происходящему.

Нахер

Вы можете это оправдать и объяснить: Западом, нацистами, мнимыми угрозами...

Пошли нахер.

И это лучшее, что вы можете сделать лля себя – уйти нахер из нашей страны. Забиться в нору, молиться своим богам и просить прощения, которого вы никогда не получите.

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