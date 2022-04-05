Геноцид

С первых дней русские убивали гражданских за украинскую символику, за флаги, за милитари-одежду. За фотографии с военными. Не говоря уже за что-то, что в их понимании – "ультра радикальное".

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Убивали учителей, лидеров общин, патриотов. Просто расстреливали гражданские автомобили с соответствующей маркировкой с детьми и стариками.

Понимаете, Буча – это не исключение. Это просто они не успели за собой убрать. Они для этого пришли.

Они с первой недели начали добивать раненых и издеваться над гражданскими. То, о чем мы говорили с самого начала, просто теперь увидели все.

Война на уничтожение

Я еще раз подчеркиваю тех, кого пока не коснулось – это не АТО, не ООС. Это не повод потусить на безопасных блокпостах, раздувая от важности щеки. Это не повод поиграть в контрразведчиков в тыловых городах. Это война на уничтожение.

Либо мы уничтожим армию оккупантов, либо она уничтожит всех нас. Военных, гражданских, пенсионеров, детей. Даже домашних животных. И каждый штык, который сейчас может уничтожать врага, по весу золота. Каждый человек, сопротивляющийся, – это наша надежда на будущее.

Каждый девайс, каждый гаджет, каждый автомобиль, каждая копейка на нужды обороны – э то наши шансы выжить. Шансы на выживание гражданских родных и близких. Для нас это равноценно – победить, значит, выжить.

Не победим – нас всех убьют. Это до сих пор не складывается в голове, но это то, с чем жить и бороться вплоть до победы.

Всё просто. Всё черно-белое. Либо мы, либо нас. И коснется каждого. Поэтому помогаем тем, кто защищает Украину. И делаем все для победы. Нет другого выхода.

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