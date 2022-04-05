Геноцид

З перших днів вбивали цивільних за Українську символіку, за прапори, за мілітарі одежу. За фотографії з військовими. Не кажучи вже за щось, що в їх розумінні "ультра радікальноє".

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Вбивали вчителів, лідерів громад, патріотів. Просто розстрілювали цивільні автівки з відповідним маркуванням з дітьми та людьми похилого віку.

Розумієте, Буча – то не виняток. То просто вони не встигли за собою прибратися. Вони для цього прийшли. Вони з першого тижня почали добивати ранених, та знущатися з цивільних. Те, про що ми казали з самого початку, зараз просто побачили всі.

Війна на знищення

Я вкотре наголошую для тих, кого поки не торкнулося – це не АТО, не ООС. Це не привід потусити на безпечних блокпостах роздуваючи від важливості щоки. Це не привід погратися в контррозвідників в тилових містах. Це війна на знищення.

Або ми знищимо армію окупантів, або вона знищить всіх нас. Військових, цивільних, пенсіонерів, дітей. Навіть домашніх тварин. І кожен багнет, який зараз може знищувати ворога, на вагу золота. Кожна людина, яка чинить спротив, то наша надія на майбутнє.

Кожен девайс, кожен гаджет, кожна автівка, кожна копійка на потреби оборони, то наші шанси вижити. Шанси на виживання цивільних рідних та близьких. Для нас це рівноцінно – перемогти, значить вижити.

Не переможемо – нас всіх вб'ють. Це досі не монтується в голові, але це те, з чим нам жити та боротися аж до перемоги.

Все просто. Все чорно біле. Або ми, або нас. І торкнеться кожного. Тому допомагаємо тим, хто боронить Україну. Та робимо все для перемоги. Нема іншого виходу.

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