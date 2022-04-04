Цивілізований світ дав Росії мовчазну згоду на геноцид

Про це написані книги, про це кричать наші зґвалтовані жінки на заходах ООН, куди їх люб'язно запрошують, це все красиво задокументовано десь лежить.

Страшна правда Росія запланувала для українців новий Голодомор

І реакції на все це у світу не було. Всім просто пох. Бо це був "наш конфлікт на Донбасі". Дуже жаль, бідні люди, але в нас тут труба будується. Не мішайте.

Сьогодні вже на всій території Україні продовжується те, що раніше було в масштабах двох областей. Звичайно, що з більшим розмахом, з широкої ноги, так би мовити.

Світ своїм тупим мовчанням та абсолютною бездіяльністю всі ці 8 років допустив те, що сьогодні ці навіжені варвари зробили в Бучі та Ірпені.

Така країна як Росія з усім своїм народом, з усіма цима жінками, що народжують цих потвор, які потім топчуть наші землі, – мають бути знищені. Мають бути знищені їх діти. Все це вєлікоє і руське з килимами на фоні, самоваром та водкою – має просто бути ліквідовано.

Світ може виправити власну помилку

Сьогодні світ може зробити це вбивчими сильнішими санкціями.

Сьогодні світ може допомогти нашій армії та закрити небо. Надати нам артилерійські системи, авіацію, системи ППО.

Надати нам сучасну дальнобійну зброю, яку ми сьогодні потребуємо, а замість цього отримуємо тисячі автоматів та зброю для ближнього бою.

Женевська конвенція не працює

До нас якось в підрозділ приїжджали з лекціями, де один з розділів був про "правила війни" та Женевську конвенцію.

Так ось, все, що я можу сказати, що ці правила та Женевську конвенцію весь світ може просто засунути собі в одне місце.

Сьогодні остаточно втрачено світовий порядок, а всіма цима грьобаними дипломатичними папірцями у вигляді угод і меморандумів можна підтертися .

Сьогодні в Україні відбувається геноцид

В 21 столітті ми повернулись до цього знову. І це знову про Україну, яка і досі має відстоювати своє право на життя.

І якщо світ це знову проковтне – то згодом цей хворий ведмідь з балалайкою буде топтати ваших жінок, зв'язувати руки вашим дітям, а ваші батьки будуть копати для вас всіх братські могили, де всі ви потім опинитесь.