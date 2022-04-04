Цивилизованный мир дал России молчаливое согласие на геноцид

Об этом написаны книги, об этом кричат наши изнасилованные женщины на мероприятиях ООН, куда их любезно приглашают, это красиво задокументировано и где-то лежит.

Страшная правда Россия спланировала для украинцев новый Голодомор

И реакции на все это у мира не было. Всем просто было поевать. Потому что это был "наш конфликт на Донбассе". Очень жалко, бедные люди, но у нас здесь "труба" строится. Не мешайте.

Сегодня уже по всей территории Украины продолжается то, что раньше было в масштабах двух областей. Конечно, с большим размахом, с широкой ноги, так сказать.

Мир своим тупым молчанием и абсолютным бездействием все эти 8 лет допустил то, что сегодня эти оголтелые варвары сделали в Буче и Ирпене.

Такая страна, как Россия, вместе со всем своим народом, со всеми этими женщинами, что рождают этих чудовищ, которые потом топчут наши земли, должны быть уничтожены. Должны быть уничтожены их дети.

Все это "великое" и русское – с коврами на фоне, самоваром и водкой – должно быть просто ликвидировано.

Мир может исправить свою ошибку

Сегодня мир может сделать это более убийственными и более сильными санкциями.

Сегодня мир может помочь нашей армии и закрыть небо. Предоставить нам артиллерийские системы, авиацию, системы ПВО.

Предоставить нам современное дальнобойное оружие, в котором мы сегодня нуждаемся, а вместо этого получаем тысячи автоматов и оружие для ближнего боя.

Женевская конвенция не работает

К нам как-то в подразделение приезжали с лекциями, где одна из глав была о "правилах войны" и Женевской конвенции.

Так вот все, что я могу сказать, что эти правила и Женевскую конвенцию весь мир может просто засунуть себе в одно место.

Сегодня окончательно утрачен мировой порядок, а всеми этими гребаными дипломатическими бумажками посредством соглашений и меморандумов можно потереться .

Сегодня в Украине проходит геноцид

В 21 веке мы вернулись к этому снова. И это снова это происходит в Украине, которая до сих пор должна отстаивать свое право на жизнь.

И если мир это снова проглотит – то дальше этот больной медведь с балалайкой будет топтать уже ваших женщин, связывать руки вашим детям, а ваши родители будут копать для вас все братские могилы, где все вы потом окажетесь.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: