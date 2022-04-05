У меня есть вопрос, который может помочь высоколобым интеллектуалам раздуплиться, если они, конечно, решатся его себе задать.
Читайте Россияне, пошли нах*р
Буча и Бородянка и Треблинка и Дахау
Чем же массовое уничтожение людей в Буче и Бородянке отличается от массового уничтожения людей в Треблинке и Дахау?
Да, мне могут возразить, мол, там были концлагеря. Но у меня есть ответ на это возражение.
Мир не может назвать геноцид геноцидом / Фото Ronald Schemidt
Важно Кто ответит за зверства в Буче
Концлагеря под Киевом
Представьте себе, что ВСЯ Буча, ВСЯ Бородянка и все другие населенные пункты стали концлагерями во время оккупации российскими извергами.
Этот факт должен помочь с пониманием очевидного даже самым скептическим.
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