У меня есть вопрос, который может помочь высоколобым интеллектуалам раздуплиться, если они, конечно, решатся его себе задать.

Читайте Россияне, пошли нах*р

Буча и Бородянка и Треблинка и Дахау

Чем же массовое уничтожение людей в Буче и Бородянке отличается от массового уничтожения людей в Треблинке и Дахау?

Да, мне могут возразить, мол, там были концлагеря. Но у меня есть ответ на это возражение.

Мир не может назвать геноцид геноцидом​ / Фото Ronald Schemidt

Важно Кто ответит за зверства в Буче

Концлагеря под Киевом

Представьте себе, что ВСЯ Буча, ВСЯ Бородянка и все другие населенные пункты стали концлагерями во время оккупации российскими извергами.

Этот факт должен помочь с пониманием очевидного даже самым скептическим.

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