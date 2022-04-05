Россия без нацизма – не Россия

Классический фашизм – это режим Муссолини. Довольно травоядный, кстати, если сравнивать с нацизмом гитлеровской Германии. Или с социализмом в версии Ленина – Сталина. Это как сравнивать хомяка с тиграми-людоедами: все трое млекопитающие, но на этом сходство заканчивается.

Важное Зверства россиян: каждый военный преступник должен умереть

Фильм Ромма – о нацизме и его кровавом наследии. Но в советской реальности тщательно избегали аналогий красного с коричневым, поэтому нацизм прикрывали табличкой "фашизм", чтобы никому и в голову не пришло, что СССР – самая настоящая фашистская держава. Мол, мы не такие! Мы – другие!

Сегодня есть очень точный термин, описывающий нынешнюю основную русскую идеологию: русский фашизм – рашизм.

Нацизм – российский нацизм является неотъемлемой частью рашизма. А антиукраинизм русских, как в свое время антисемитизм немцев, является основной осью рашистской идеологии. Ее движущая сила, ее кровь. Нынешний военный психоз в России, несмотря на маскировку под антифашизм, – это чистой воды нацизм с выразительным, откровенным антиукраинизмом в анамнезе.

В принципе, нацизм в России – явление не новое, а привычное. Интернационализм, в котором есть старшие братья, а есть "хо*лі", "ж*ды", "ч*рки", "грызуны", "нацмены" – это какой-то странный интернационализм. Но на государственном уровне этого никогда не признавали. В СССР, например, никогда не было антисемитизма, но была квота на прием евреев в институты, в партию, на руководящие должности.

Да и сегодня, лично я, наибольшее количество национальных обид получаю от российских "нефашистов". Как-то странно для заявленных целей по денацификации целого народа, не так ли?

Новый "Майн кампф"

Сейчас российские власти окончательно расчехлились. Позвольте мне процитировать Дмитрия Медведева, второе лицо России, которое вечно спит:

"Глубинное украинство, которое подпитывается антироссийским ядом и всепоглощающей ложью о своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев".

Украинский вопрос (или решение украинского вопроса) – термин, используемый государственными СМИ Российской Федерации в описании целей политики президента РФ Путина в отношении украинского государства.

Актуально Бучи нет, она изнасилована и застрелена в затылок

Решению украинского вопроса – термин, используемый в описании целей политики Путина, президента Российской Федерации в отношении украинского государства после победы Революции Достоинства. Под эвфемизмом "окончательное решение" подразумевалось включение Украины в состав Российской Федерации или хотя бы "финляндизация", "демилитаризация и денацификация".

Решение о вторжении в Украину было основано на ложном представлении Украины как неонацистского прокси-государства под влиянием большей части Запада и, по словам историков, памяти о Второй мировой войне.

Это я цитирую статью из "Википедии", которая называется "Окончательное решение еврейского вопроса".

Оказывается, у нас с евреями больше общего, чем можно было подозревать.

Мы должны понимать, что в сознании глубинного русского народа украинцы и Украина обесчеловечены и снижены до уровня унтерменшей. Это делалось последовательно и целенаправленно в течение двадцати лет. Для обесчеловечивания использовались телеканалы, книги, фильмы, пресса, интернет.

Поэтому поддержка сегодняшнего террора в Украине среди населения – это не случайность, это целенаправленно сформированный психоз, результат многолетнего труда пропагандистов.

Вчерашняя статья на официальном российском ресурсе – это антиукраинский меморандум, практически открывающий главу нового российского "Майн кампф". С чем я русских и поздравляю. Черчилль никогда не говорил, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, но фраза пророчествующая, согласитесь, кому бы она ни принадлежала.

О главном Вся Буча и вся Бородянка стали концлагерями

Как разрушить кремлевский Рейхстаг

Фильм Ромма – потрясающее документальное свидетельство, открывающее миру лицо гитлеровского нацизма. Сегодняшние кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня – это кадры из нового страшного в своей откровенности фильма. Фильма о русском нацизме, о российской оккупации, о зверствах, которые творил рашизм на украинской земле в 2022 году.

Первая глава. Жаль, не последняя. Мы еще далеко не все знаем о процедуре денацификации в исполнении российских нацистов. Еще много надо узнать, многому ужаснуться.

Гитлеровский нацизм закончился не на руинах Рейхстага, а в тот момент, когда простых немцев заставили смотреть на результаты преступлений их сограждан, не отворачиваясь. Российский нацизм закончится тогда, когда простых россиян заставят смотреть на то, что натворили российские войска в Украине.

На застреленных в затылок людей со связанными за спиной руками. На изнасилованных десятилетних девочек. На сожженных целыми семьями украинцев. На женщин, над которыми надругались и раздавили танком. На братские могилы в разгромленных киевских пригородах. На трупы по обочинам дорог. На расстрелянные из пушек гражданские машины.

А пока рашизм жив, здоров и прекрасно себя чувствует. И кормится украинской кровью.

И нет другого пути остановить его, кроме победы. Нашей победы.

Актуально – Генштаб ВСУ показал жуткие кадры освобожденного от российских оккупантов Гостомеля: смотрите видео