Слишком человеческое

Я скажу вам неприятную вещь. Это не нелюди. Это не какое-либо исключение или извращение. Это и есть человек, как он выглядел и вел себя на протяжении большей части человеческой истории.

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Человек, который убивает, насилует, пытает и мародерствует просто потому, что может это делать, а предохранителей в форме командирских запретов, наказаний, морали или правил еще не существует. Человек-дикарь, жизнь которого Гоббс описал как "одинокую, бедную, отвратительную, жестокую и короткую". Так выглядели и так вели себя люди в течение десятков тысяч лет.

Закон

Пока не пришли Моисей, Будда, Конфуций, Махавира, Иисус, Мухаммед и другие и не попытались это изменить. И наконец-то изменили. Но не всюду, не всегда и не навсегда.

Когда-то я принялся читать кодекс Хаммурапи. После нескольких страниц меня истощило. Каждый параграф заканчивался приговором: смерть, смерть, смерть. За любые повинности.

Меня тошнило, но я понимал: люди в мире без правил, без морали, без рефлексии, без систем, без порядка, без ощущения, что другой человек, тоже человек, – просто не понимают ничего, кроме смерти.

Варвары

Теперь вы знаете, как выглядели варвары, штурмовавшие столицы древних государств – от Вавилона до Рима, от Иерусалима до Чанъаня.

Набрать людей из социальных низов, обмануть им голову пропагандой, объяснить, что перед ними нацисты, не имеющие права жить, дать в руки оружие, поставить над ними таких же командиров, не кормить, продержать три зимних месяца на голой земле, а затем бросить в красивый благополучный пригород, где живет богатый и умный средний класс, пообещав трофеи и отсутствие наказаний, результат должен быть именно такой, и никакой иначе.

Преступление и наказание

Каждый военный преступник должен умереть – от рядового палача до сворачивания в звании полковника.

Но главное – античеловеческая социально-политическая машина должна быть демонтирована.

Иначе Буча повторится и будет повсюду.

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