Плюс от меня: объяснение "почему не все санкции сразу" и макроследствия наложенных. Лонгрид, но важен!

Читайте Жириновский начал гонки на лафетах

Являются ли санкции на Путина и двух его дочерей символическими?

У нас есть основания полагать, что Путин и многие его приближенные и олигархи, скрывают свои активы у членов семьи, которые размещают их в финансовой системе США, а также во многих других частях мира.

Вот почему скоординированные усилия по замораживанию их активов и изъятию предметов роскоши так важны. Чтобы мы действовали сообща.

Так, мы считаем, что многие активы Путина спрятаны у членов его семьи, и именно поэтому мы нацелены на них.

Индия будет помогать России?

Вы знаете, Индия – наш друг. Индия – наш партнер.

И мы разделяем интересы, основные принципы, поставленные на карту в этом конфликте. И мы провели широкие дискуссии о путях дальнейшего сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, глобальных поставок энергоносителей, и, конечно, о признании того, что жестокость Путина затрагивает всех нас.

И геополитические последствия действий России действительно обладают пульсирующим эффектом. Итак, Индия не входит в "Большую семерку". В этом году она является гостем. Поэтому мы, конечно, будем сотрудничать с Индией и делимся деталями наших мер. И, конечно, мы по-прежнему надеемся, что мы сможем добиться максимального согласования.

А теперь немного объяснений на вопрос который мне часто задают и ответ на который в том числе есть в этих двух хороших новостях:

Почему США "едят слона по частям"? Можно было просто взять и сразу наложить санкции на все. Некоторые, возможно, даже видят в этом какой-то злой умысел наших союзников.

Санкции – это "высокотехнологичное" экономическое оружие.

Важно Мечты импотента: российская пропаганда уже превзошла Гитлера

Чтобы санкции работали, среди прочего, нужно, чтобы как можно большая часть экономик их соблюдала. Ибо если какая-то крупная экономика не будет соблюдать санкции, то больше вреда они принесут налагающему их. А не тому, на кого они накладываются. Следовательно, перед их наложением страна – лидер процесса должна провести основательную дипломатию с экономиками, которые могут спасти вора от санкций.

И под каждый новый пакет – новый круг дипломатии. И каждый новый пакет может потребовать изменения круга стран, с которыми нужно договариваться об их соблюдении. Ибо на разные товары могут быть разные страны-потребители и продавцы. И получить согласие нужно до наложения санкций, а не после. Потому что если страна начинает их не соблюдать, то изменить ее позицию почти невозможно.

Это объединяет, потому что похоже на соучастие в преступлении. Месяцами США готовили мир к тому, что вторжение будет.

Результатом стало то, что впервые в истории первый пакет санкций был наложен через час. А значит, благодаря обнародованию разведданных и дипломатии еще до вторжения удалось согласовать с ключевыми экономиками первый пакет.

Сегодняшней обнадеживающей новости об Индии предшествовали недели американской дипломатии. Трудной. Ибо Индия зависит от российских поставок оружия. Для нее это жизненно важно. Ибо не первое поколение Индии росло в дружбе с россиянами. Вспомните Советский Союз – индийские фильмы.

Это был очень дорогостоящий процесс. 11 апреля встреча на высоком уровне между индийскими и американскими чиновниками в Вашингтоне. И я хочу верить, что Индия сделает правильный выбор: на какой стороне истории она будет.

Ведь Индия – крупный импортер нефти и угля. И определенный ориентир еще для нескольких стран в своем регионе. И чтобы санкции не ударили накладывающего и не привели к обратному эффекту, когда дело не о просто какой-то стране, а о геополитической поляризации, они должны:

Не объединить вокруг агрессора автократии в едином сопротивлении экономическому давлению;

Не устрашить сомневающихся зависимостью;

Не способствовать еще большей поляризации и железному занавесу, по другую сторону которого окажется не одна страна, а большая часть света;

А наоборот – отрезать агрессора, сделать изгоем в разных частях света, разных религиях, разных политических строях.

Тогда можно добиться прекращения войны. А не раздувания. Масштабирования. Приближения мира к черте катастрофы и трагедии для миллиардов на десятки лет. Откровенно, смотря на то, как калибруют санкционный инструмент США сегодня, ощущение, что учтены ошибки со времен средневековых блокад.

Кто знает, возможно, настоящее будет изобретением и учебником о том, как применять супер эффективное, но высокотехнологичное и очень рискованное для пользователя экономическое оружие.

И для скептиков.

США война в Украине только в части поставок оружия стоит около 300 миллионов долларов в неделю. Прибавьте сюда значительные затраты от энергетической дипломатии. Расходы из-за борьбы с мировым продовольственным кризисом. Выбросы исторически рекордных размеров нефти из резервов.

Политические риски в преддверии выборов из-за инфляции. Миллиарды в поддержку европейских союзников, взявших на себя основную тяжесть украинских беженцев. По меньшей мере, три детальных и максимально достоверных ежедневных брифинга разных американских институций, посвященных Украине.

Это лишь часть ресурса, который вытягивает из них война России против Украины. И рисков, которые она создает.

И напоследок, к чему уже привели наложенные санкции:

1. По прогнозам этого года ВВП России сократится на двузначную величину. И если говорить в перспективе, то это более чем вдвое больше, чем сокращение, которое произошло после дефолта 1998 года.

2. Но в отличие от того времени, когда Россия находилась в процессе интеграции в мировую экономику, сейчас она находится в процессе изоляции как государство-изгой.

3. По прогнозам МВФ, экономический шок только в этом году сведет на нет экономические достижения последних 15 лет.

Ранее Россия была 11-й по величине экономикой в ​​мире. Теперь она с большой вероятностью выбывает из первой двадцатки.

4. Инфляция: По последним данным, опубликованным на этой неделе, инфляция в России уже превышает 15 процентов и, по прогнозам, достигнет 20 процентов и больше. Процентные ставки в России составляют 20 процентов.

5. Таким образом, сочетание высоких темпов инфляции и процентных ставок подорвет потенциал долгосрочного роста России.

6. И печальная реальность состоит в том, что из-за войны Путина россиянам будет труднее уезжать за границу.

7. Это означает, что их дебетовые карты могут не работать.

8. Они могут покупать только поддельные телефоны и поддельную одежду.

9. Полки в магазинах опустеют.

10. Реальность такова, что страна погружается в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию. И такими темпами она вернется в советский уровень жизни 1980-х годов.

11. Путин сам сказал, что санкции потребуют глубоких структурных изменений в российской экономике, чтобы справиться с новыми реалиями, включая инфляцию и безработицу. Министр Лавров заявил, что "никто не мог предусмотреть" действия центрального банка.

12. Они просто не были готовы к тому, что их экономическая крепость рухнет.

И это произошло.