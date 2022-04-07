Привіт окупантам

Цей добросусідське вітання перепало одночасно багатьом підрозділам ворога, включно з самим командним пунктом.

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Окупант, мабуть, думав, що розмістившись у прикордонній зоні, в районі селища Поліське Київської області, він буде там у відносній безпеці, але наші "Боги Війни" були зовсім іншої думки.

Лишився лише шеврон

Для повного знищення окупантів, артилеристам 44-ї артбригади вистачило лише 22 снаряди!

Розгромлені позиції окупантів:

Внаслідок цього ворог втратив 46 одиниць техніки, а кількість знищеного запасу боєприпасів, який при детонації добивав техніку, не підлягає взагалі якомусь підрахунку.

З усього того, що окупант завіз у цей район, у нормальному стані залишився тільки їхній шеврон.

Блискуча бойова операція наших артилеристів, що заслуговує на найдостойніші нагороди.

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