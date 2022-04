Инструкция по наказанию убийц

Орда должна за все ответить. Каждый выродок, который пытал, насиловал, расстреливал в упор. Каждая тупая курица, которая хихикала в трубку и ждала кроссовки и блендер, украденные из наших домов.

Об их казни мы должны позаботиться сейчас. Сделать все, чтобы запустить неотвратимые механизмы привлечения к юридической ответственности. Не когда-то, не потом, а уже.

Нужно задокументировать каждое преступление, объявить фамилию каждого убийцы, насильника, вора. Их правнуки должны учить в школе, что прадеды здесь натворили.

Прежде всего мы ожидаем расследований от Международного уголовного суда. Да, того, который расположен в Гааге. Именно Международный уголовный суд может рассматривать совершенные в Украине военные преступления (war crimes) и преступления против человечности (crimes against humanity) руководства РФ.

Несмотря на то, что в Украине не был ратифицирован Римский устав, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование действий РФ в Украине. В Международный уголовный суд также направили соответствующие заявления с просьбой провести расследование 39 стран. Впоследствии к заявлению присоединились еще два государства, сейчас их 41.

Офис прокурора Международного уголовного суда сформировал команду и начал сбор доказательств. Группа следователей Международного уголовного суда уже прибыла в Украину и сотрудничает с Офисом генпрокурора.

У генерального прокурора Ирины Венедиктовой также есть новый советник по вопросам военных преступлений, судья Международного уголовного суда с 10-летним стажем – сэр Ховард Эндрю Клив Моррисон.

Мы можем помогать Международному уголовному суду и Офису генерального прокурора Украины. Для этого создана единая платформа сбора доказательств warcrimes.gov.ua через нее свидетели и потерпевшие передают данные, видео и фото, которые документируются, чтобы их можно было использовать в Международном уголовном суде.

Вторая ступенька. Поскольку деяния, которые совершает орда на территории Украины, – это преступления против человечности и военные преступления – в отношении них действует универсальная юрисдикция. То есть каждое из государств может их расследовать и привлекать рашистов к ответственности на своей территории. Ибо такие действия являются нарушениями основополагающих ценностей человечества в целом. И я повторяю во всех эфирах: эта война и эти преступления совершаются РФ не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира, против основ цивилизованного общества.

Расследование в рамках универсальной юрисдикции может происходить благодаря кооперации между правоохранительными органами Украины и других государств: они могут вместе с нами расследовать или даже собирать доказательства.

Это – наказание для непосредственных исполнителей преступлений. Потому что Международный уголовный суд сосредоточится на том, чтобы наказать высшее руководство, организаторов, и у них не будет возможности расследовать деяния каждого москаля, который пытал мирных жителей, насиловал наших женщин и убивал наших детей.

Тогда как универсальная юрисдикция каждого государства позволяет расследовать преступления непосредственных исполнителей. А учитывая то, что такие преступления, как самые тяжелые и ужасные, не имеют срока давности, эти исполнители или до конца жизни будут гнить в рашке, или будут арестованы, как только попытаются выехать в страну, где расследовались их преступления или в страну, которая имеет договор об экстрадиции с той, где было осуществлено расследование.

Чем больше государств осуществят такие расследования – тем больше шансов, что где-то эти нелюди попадутся и будут экстрадированы. Именно так их всегда будет ждать правосудие за границами их уничтоженной санкциями помойной ямы – то есть РФ.

Путь длиной в годы

Так, к сожалению, это все займет много времени. Ведь сейчас страны могут провести расследование и выдать ордер на арест, а уж осуждение преступников произойдет тогда, когда мы их поймаем. Поскольку осуждение in absentia в большинстве случаев не применяются в этих категориях дел, а в Международном уголовном суде являются недопустимыми, за исключением случаев, когда обвиняемый сорвал судебное разбирательство. Считается, что такие разбирательства перерастут в показательные и быстро дискредитируют Международный уголовный суд.

Но мы готовы преследовать эту сволочь до конца их жалких ничтожных жизней. Готовы превратить в ад жизнь тех, кто это сделал, тех руководителей, кто не остановил, или тех, кто непосредственно отдавал преступные приказы.

И наконец, отдельная важная тема – расследование "the crime of all crimes" – геноцида в отношении украинского народа. Украинцы и украинки, которые знают историю, понимают, что действия рашистов – продолжение геноцида СССР. Это прослеживается повсюду – от заявлений Путина, который неоднократно повторял, что "Украина – не государство", до конкретных действий – когда на оккупированных территориях просто убивали всех, кто мог оказать хоть какое-то сопротивление.

Потому что так рашисты действовали всегда – захватить, истребить тех, кто сопротивляется, сломать тех, кто остался, разъединить семьи, принудительно переселить на самые дальние территории, замучить в концлагерях, присоединить чужие территории, ассимилировать всех, кто выживет, запретить язык, культуру, идентификацию как украинцев, "патаму шта мы адин народ". Стереть с лица земли.

И то, что они успели натворить в Буче, и то, что они творят в Мариуполе – это все проявления одной больной идеи – истребить украинцев. Которая перешла по наследству от совка, пришедшей в наследство от Российской империи.

Доказательства геноцида должны быть тщательно изучены и представлены на всех возможных уровнях – на заседании Совбеза ООН, Совета ООН по правам человека, Международного уголовного суда, на международном трибунале ad hoc или гибридном трибунале и тому подобных.

26 февраля 2022 года Украина уже подала иск в Международный суд ООН о нарушении РФ Конвенции о предотвращении преступления геноцида. Он касался другого аспекта преступных действий Кремля – агрессии, которую они называют "спецоперацией". Мы настаивали, что Украина не совершала геноцид на Донбассе, и эта жалкая выдумка не может быть оправданием для вооруженной агрессии, и нарушает цель и суть Конвенции о предотвращении геноцида.

Мы подавали и ходатайство о мерах пресечения, в отношении которых уже приняли решение: 16 марта суд удовлетворил требования Украины относительно остановки военного вторжения РФ. Конечно, выполнять это решение РФ не собирается. Но все эти меры, кирпичик за кирпичиком, должны помочь в конечном итоге привлечь преступников к ответственности и заставить их возмещать убытки.

Каждый из уродов, кто выживет – должен столкнуться с последствиями своих действий. Потому что это не только преступления Путина, это преступления каждого россиянина – всех, кто инициировал, командовал, принимал участие, поддерживал или осуществлял зверства в отношении украинцев. Не забудем и не простим никогда.

