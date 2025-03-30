Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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ВСУ уничтожили российскую переправу

Оккупанты продолжают атаковать и активно штурмовать на Харьковщине, в частности – и на Купянском направлении. Так, Силы обороны успешно отбили атаки у Каменки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что российская армия не оставляет намерений навести переправу в районе Двуречной для переброски техники на западный берег реки Оскол. Для наведения переправы был применен тяжелый механизированный мост. Впрочем, украинские военные успешно уничтожили вражескую инженерную технику.

Кроме того, украинские защитники отметили, что российская армия продолжает использовать устаревшие образцы бронетанкового вооружения, в частности танки Т-55, переоборудованы для перемещения личного состава на передовые позиции и в районы сосредоточения.

Ранее заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич поделился, что россияне пытаются усилить свои позиции возле Купянска, переправляя новую технику и пехоту через понтонные мосты. Сейчас в штурмах участвует в основном пехота без применения техники. Впрочем, на передовую отправляют не только подготовленных оккупантов, но и 18-летних юношей.