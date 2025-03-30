Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ знищили російську переправу

Окупанти продовжують атакувати та активно штурмувати на Харківщині, зокрема – й на Куп'янському напрямку. Так, Сили оборони успішно відбили атаки біля Кам'янки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що російська армія не полишає намірів навести переправу в районі Дворічної для перекидання техніки на західний берег річки Оскіл. Для наведення переправи було застосовано важкий механізований міст. Втім, українські військові успішно знищили ворожу інженерну техніку.

Крім того, українські захисники наголосили, що російська армія продовжує використовувати застаріли зразки бронетанкового озброєння, зокрема танки Т-55, переобладнані для переміщення особового складу на передові позиції та в райони зосередження.

Раніше заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич поділився, що росіяни намагаються посилити свої позиції біля Куп'янська, переправляючи нову техніку та піхоту через понтонні мости. Наразі у штурмах бере участь в основному піхота без застосування техніки. Втім, на передову відправляють не лише підготовлених окупантів, а й 18-річних юнаків.