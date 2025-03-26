Но несмотря на это, оккупанты уменьшили использование механизированных штурмов, хотя наши военные фиксируют поставки новой техники. Заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич поделился с 24 Каналом своим анализом ситуации на Купянщине.

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Как работает российская техника

В Двуречной враг пытается усилить свои позиции, в частности, навести понтонную переправу, чтобы перебросить механизированную часть на правый берег. Сейчас там работают только пехотные подразделения. Они расползаются, где это возможно, особенно в лесистой местности.

Наша задача – выбивать их логистику и не позволить наладить понтонные переправы. Это очень сложная миссия, поскольку фронт очень большой, но сейчас это удается,

– объяснил Маляревич.

Сейчас у врага нет такого большого количества мощных механизированных штурмов, как это было осенью. Наши военные знают, что они подвозят новые БМП, БТР и танки, хотя их и немного. Они используют их время от времени.

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Кроме того, количество дронов растет, и они теперь эффективно уничтожают любые цели. Война превращается в войну дронов, и с каждым месяцем почти все решают именно беспилотники.

Какими группами проводятся штурмы врага

Россияне не слишком ценят жизнь своей пехоты. Они все больше бросают 2 – 3 человека для штурмов, которые могут создать много проблем. Если они ранены или убиты, на их место приходят новые. Они движутся вперед, но если будет механизированная поддержка и эффективная эвакуация, им будет гораздо легче это делать.

"Должны сделать так, чтобы оставались только пехотные подразделения, тогда их будет проще выбить. Но пока их достаточно много, поэтому наша цель – стабилизировать ситуацию, хотя это очень сложно, поскольку враг перебрасывает все больше живой силы", – поделился заместитель командира 429 полка.

Перебросили ли войска с Курщины на Купянщину

Те российские силы, которые после Курской операции могли бы перебросить на Купянское направление, пока не были зафиксированы. Сейчас работают только те механизированные подразделения и мотострелковые дивизии, которые уже находились там.

Их регулярно пополняют. Штурмовые подразделения пытаются удерживать состав, не опуская его на менее 90%,

– заметил воин.

Даже после мощных штурмов, когда россияне теряют много живой силы, бригады быстро пополняют.

Где расположена Двуречная: смотрите на карте

О молодежи в российской армии

Есть подтвержденные случаи ликвидации 18-летних россиян. Маляревич уже не удивляется, что юноши присоединяются к армии, ведь пропаганда работает на полную, даже в садиках проводят мини-парады.

Как эти молодые люди попадают в армию – трудно сказать, но сейчас у россиян нет проблем с живой силой,

– отметил Олесь Маляревич.

Он не знает, где они ее берут, но ее хватает, и это плохо. Поэтому военный призывает украинцев не ждать, а участвовать в подразделениях, в частности 429 полка, где еще не было ни одного случая самовольного оставления части.

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