Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Андрей Отченаш, подчеркнув, что россияне продолжают накапливать силы и проводить штурмы. Также в Волчанске на Харьковщине враг придерживается тактики малых пехотных групп и не может использовать бронетехнику, из-за того, что ВСУ держат под огневым контролем его логистические пути.

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Отсылают на штурмы калек и инвалидов

Командир экипажа БПЛА отметил, что на линии обороны, где работает бригада "Рубеж, враг ведет активные штурмовые действия, используя технику.

Сейчас россияне накапливают вооружение, поэтому вскоре может быть наступление. Они пытаются диверсифицировать направления своих штурмов. Ожидаем горячего фронта со стороны Купянска – Лимана и готовимся отбить любую атаку,

– объяснил Отченаш.

В перспективе противник попытается осуществить штурм большим количеством техники, ведь в последнее время он редко ее использовал. Чаще, по словам командира экипажа, россияне применяли так называемые "одноразовые штурмы" – мотоциклы, баги, "Жигули", УАЗики. Это все можно очень просто взорвать FPV-дронами.

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Россияне также применяют тактику штурма малыми группами – от 3 до 8 военнослужащих. Однако вполне логичной она была, по его мнению, для 2022 года, но не для 2025-го при наличии большого количества беспилотных авиационных комплексов.

Противник пытается небольшой группой максимально близко подойти к украинской позиции, там накопиться и тогда уже продолжать свои штурмовые действия. Однако 80 – 90% вражеских штурмовиков ликвидируются бойцами бригады "Рубеж". Они даже не успевают подойти к тем точкам, откуда планировали начать свои штурмовые действия.

Также у россиян не все хорошо с количеством личного состава. Свидетельством этого является то, что они присылают на штурмовые действия калек, инвалидов, военнослужащих после ранения,

– рассказал Андрей Отченаш.

Это, по его мнению, в очередной раз доказывает жестокое отношение российского офицерского состава к солдатам. Они вообще забывают о понятии человечности, ведь их цель – любой ценой выполнить задание. Например, освободить населенный пункт, разрушив его под ноль.

Напомним, что 20 марта на Купянском направлении украинские силы обороны отбили штурм российских оккупантов, которые двигались на бронированной технике. Операцию осуществили бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с воинами 43-й ОМБр, не допустив врага к украинским позициям. В результате удара россияне потеряли несколько бронемашин.