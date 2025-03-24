О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 17 по 23 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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В течение прошлой недели вражеские войска 1 045 раз атаковали позиции украинских защитников по всей линии фронта. Треть столкновений пришлась именно на Покровское направление. Динамика боев на направлениях несколько изменилась по сравнению с предыдущей неделей:

  • на Покровском направлении состоялись 325 боестолкновений;
  • на Торецком направлении – 150 атак;
  • на Курском направлении – 144 атаки;
  • на Лиманском направлении – 113 атак;
  • на Новопавловском направлении – 87 атак;
  • на Купянском направлении – 43 атаки;
  • на Харьковском направлении – 36 атак;
  • на Краматорском направлении – 28 атак;
  • на Гуляйпольском направлении – 24 атаки;
  • на Северском направлении – 22 атаки;
  • на Ореховском направлении – 17 атак;
  • на Приднепровском направлении – 5 атак.

Вдвое снизилась вражеская активность на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. В то же время количество столкновений на Торецком и Покровском направлениях возросло.

При этом никаких изменений линии соприкосновения зафиксировано не было на Курском, Харьковском, Северском, Краматорском, Торецком, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. Об изменениях на других участках поговорим далее.

В Харьковской области основные боевые столкновения продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях. На Харьковском – изменений на прошлой неделе не было зафиксировано, там основные бои продолжаются в Волчанске.

На Купянском направлении россияне продолжают искать новые участки для прорыва. После того как оккупантов выбили из Фиголевки, они начали атаковать севернее вплоть до государственной границы в районах сел Красное Первое, Каменка и Тополя. Там россиянам удалось продвинуться.

Купянское направление
Купянское направление
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

В январе 2025 года село Надия Луганской области перешло в серую зону, а в начале марта оказалось во вражеской оккупации. Последние несколько месяцев россияне прилагают немало усилий для полного захвата Луганской области.

23 марта 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что село Надия вернули под контроль Украины. Боевая операция продолжалась около 30 часов.

Надежда
Надежда
Ситуация на Луганщине / Карта DeepStateMAP

Последние несколько недель ситуация на Лиманском направлении существенно обострилась, однако часто вражеские попытки продвинуться заканчивались провалом. Однако все же на прошлой неделе врагу удалось прорваться в районах сел Новолюбовка, Ямполовка и в направлении Зеленой Долины.

Российские войска пытаются давить в направлении Лимана и все еще рассчитывают на повторную оккупацию города.

Лима
Лиманское направление
Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

На Покровском направлении ситуация остается крайне сложной, враг ежедневно осуществляет по несколько десятков штурмов. Однако в районах Покровска, а также возле сел Удачное, Успеновка и Котлино в направлении Днепропетровской области вражеских продвижений не зафиксировано.

В то же время на прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в селе Запорожье, а также увеличилась серая зона на этом участке. Расстояние до админграницы с Днепропетровской областью остается без изменений.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Сложная ситуация также и на Новопавловском направлении. Россияне пытаются штурмовать Константинополь, хоть и безрезультатно, однако серая зона южнее, возле села Разлив, расширилась.

Россияне прорвались в село Новоселка и продолжают штурмовать населенный пункт. Большинство села сейчас в серой зоне. Также враг продвинулся возле Привольного и Бурлацкого и в Скудном. Продолжаются бои в Днепроэнергии.

Новопавловское направление
Новопавловское направление
Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Неделей ранее на Ореховском направлении существенно возросло количество российских штурмов, которое на прошлой неделе пошло на спад. Однако за это время россияне смогли продвинуться в районе сел Пятихатки и Малые Щербаки.

Впервые за долгое время произошли изменения на линии соприкосновения в Запорожской области. Враг прорвался к окраинам села Пятихатки, а часть Малых Щербаков перешла в серую зону. Однако последние несколько дней враг почти не проводит штурмовые действия на этом участке, поэтому о наступательной операции в Запорожье речь не идет.

Ореховское направление
Ореховское направление
Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Хотя сейчас и происходят переговоры, и все же ситуация на фронте остается сложной и весь груз войны все еще на плечах наших воинов. Кроме того, массированные обстрелы Кропивницкого, Одессы, Запорожья, Киева и других украинских городов и сел на прошлой неделе показали – россияне не хотят мира. Поэтому наша задача – сделать все, чтобы у россиян другой опции не было. Что можно сделать прямо сейчас – поддержать сбор для воинов. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.