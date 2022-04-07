Версия пропагандистов не доработана

Что ж, эта версия требует доработки. Сорос вместе с Хантером Байденом заманили русских в светлый и тихий город Буча, название которого было дано их агентами еще в 1901 году в рамках глобального плана по уничтожению России, составленного в австрийском генштабе.

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Ничего не подозревающая российская армия случайно зашла в Бучу после учений, просто потому что им подбросили неверные карты специально обученные птицы.

Пропагандисты Путина ищут оправдание / Фото Getty Images

И тут попала в ловушку, из которой вынуждена была бежать, прихватив с собой множество свидетельств коварных планов Сороса, а именно золотых сережек, унитазов, стиральных машинок и ковров, на которых найдены отпечатки пальцев Сороса и следы ДНК Хантера Байдена.

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