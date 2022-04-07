Зло заметает следы

В них россияне и их наемники из оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, а также коллаборанты из самого Мариуполя во главе с так называемым самопровозглашенным мэром Константином Иващенко сжигают тела тех мариупольцев, которые стали жертвами российских репрессий, а также тех лиц, которые были свидетелями зверств российских оккупантов и могли бы рассказать об этом всему миру.

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Этих людей сгоняют в фильтрационные лагеря, пытаются понять, кто был свидетелем ужасных преступлений российской армии и специальных служб, и после этого могут уничтожаться.

Российское руководство настолько напугано тем, что мир увидел в Буче, что сейчас пытается сделать все возможное, чтобы скрыть последствия преступлений своей армии в Мариуполе на случай, если россиянам придется покидать этот украинский город. И абсолютно очевидно, что повсюду, откуда российская армия будет уходить, будут открываться ужасные последствия геноцида, устроенного российскими солдатами на украинской земле.

И это не эксцесс исполнителей, как можно было бы подумать – это прямое исполнение приказов президента Российской Федерации Владимира Путина и российского военного командования.

Путин воспользовался рецептом Гитлера

Сущность этих приказов обосновал вчера (5 апреля – 24 канал) председатель Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев – военный преступник, также являвшийся участником и организатором войны России против Грузии.

Медведев подчеркнул, что целью России является уничтожение Украины как таковой. Представитель нацистского руководства РФ называет нацистским государством саму Украину и подчеркивает, что уничтожение Украины будет лучше для будущих поколений тех украинцев, которые, очевидно, выживут после кремлевского геноцида.

Так что абсолютно очевидно, для чего россияне это делают. Путину, Медведеву, а также российским гражданам, которые поддерживают своих кровавых диктаторов, нужна украинская территория, очищенная от украинских граждан. Это рецепт Адольфа Гитлера умноженный на количество народа, проживающего на территории Украины.

Просто на Киевщине все эти преступления стали очевидными, потому что сначала российская армия не собиралась покидать территорию Киевской области, а собиралась сама там быть и присоединять после оккупации Киева этот регион к РФ. Ну и потому людей убивали для того, чтобы очистить территорию, дома, сами города для новых хозяев, которых переселили бы из государства-оккупанта. Возможно, для самих семей военнослужащих, которых награждали бы таким образом за убийства и зверства.

И это напоминает, что Москва уже делала такое на украинской земле в 30-е годы прошлого столетия, тоже фактически забирая у людей целые регионы, затем заселяя их новыми жителями. А сейчас Россия убивает потомков этих новых жителей. Так тоже происходит на востоке Украины. Надо отдавать себе отчет во всей циничности российского геноцида. И мир, кажется, начинает понимать это. Хотелось бы по крайней мере на это надеяться.

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Идеологи кремлевского террора убегают от суда в могилы

Сегодня был день новых крупных санкций против РФ. Об этих санкциях сообщали прежде всего США, Великобритания. Новые санкции цивилизованного мира будут охватывать финансовую систему РФ, введены персональные санкции против многих российских военных преступников, которые несомненно, непосредственно причастны к зверствам, которые сейчас происходят на украинской земле, которые были идеологами этих зверств.

Показательно, что именно в тот день, когда мы узнали о настоящем превращении Мариуполя в Аушвиц, такой большой, размером с город, ушел из жизни один из главных идеологов и вдохновителей российского шовинизма и нацизма – мерзкий Владимир Жириновский.

Впрочем, мы не знаем, когда закончилась жизнь одного из самых одиозных российских так называемых политиков, который на самом деле всю свою жизнь был не политиком, а агентом российских спецслужб, старательно выполнявшим все их приказы. Ну и еще приказы российского криминала, которому верно служил.

О том, что Жириновского больше нет, решили сообщить именно в тот день, когда мир вздрогнул от трагедии в Буче, когда мы узнаем, какие ужасы творятся в Мариуполе (я уверен, что на других украинских территориях будет та же информация) – это тоже показательный момент. И он говорит, насколько важно еще при жизни наказывать новых и новых Жириновских в российской политической элите, в российском обществе, в российской так называемой журналистике, которая на самом деле является беспардонной бандитской пропагандой.

Ведь Жириновский умер, так и не дождавшись наказания, судебного процесса. Его похоронят не на кладбище какой-то тюрьмы, где ему место, а на каком-то Новодевичьем кладбище, среди могил как достойных людей, которых там не так уж много, так и таких, как он оборотней, которые всю свою бессодержательную, никчемную жизнь служили злу.

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А вот что будет с теми, против кого были введены санкции США, Великобритании, стран ЕС, других стран цивилизованного мира? Дождемся ли мы их справедливого наказания? Увидим ли на рядах подсудимых Путина, Медведева, Шойгу, Лаврова, Зюганова, Миронова, Герасимова, Соловьева, Киселева и других палачей Мариуполя, Бучи, Бородянки, других украинских городов, где Россия продолжает совершать свои ужасные преступления?

И понимает ли мир, что только полный демонтаж преступного российского государства и только социальный, экономический и политический крах России и его денуклеаризация освободит человечество от страха перед уничтожением.

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