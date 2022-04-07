Зло замітає сліди

У них росіяни та їхні найманці з окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей, а також колаборанти із самого Маріуполя на чолі з так званим самопроголошеним мером Костянтином Іващенком спалюють тіла тих маріупольців, які стали жертвами російських репресій, а також тих осіб, які були свідками звірств російських окупантів і могли б розповісти про це усьому світу.

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Цих людей зганяють до фільтраційних таборів, намагаються зрозуміти, хто був свідками жахливих злочинств російської армії та спеціальних служб, і після цього можуть знищувати.

Російське керівництво настільки налякане тим, що світ побачив у Бучі, що зараз намагається зробити все можливе, щоб приховати наслідки злочинів своєї армії у Маріуполі на випадок, якщо росіянам доведеться залишати і це українське місто. І є абсолютно очевидним, що всюди, звідки російська армія буде відходити, будуть відкриватися жахливі наслідки геноциду, влаштованого російськими солдатами на українській землі.

І це не ексцес виконавців, як можна було б подумати – це пряме виконання наказів президента Російської Федерації Володимира Путіна та російського військового командування.

Путін скористався рецептом Гітлера

Сутність цих наказів обґрунтував вчора (5 квітня – 24 канал) голова Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв – воєнний злочинець, який також був учасником і організатором війни Росії проти Грузії.

Медведєв підкреслив, що метою Росії є знищення України як такої. Представник нацистського керівництва РФ називає нацистською державою саму Україну й підкреслює, що знищення України буде кращим для майбутніх поколінь тих українців, які очевидно виживуть після кремлівського геноциду.

Так що є абсолютно очевидним, для чого росіяни це роблять. Путіну, Медведєву, а також тим російським громадянам, які підтримують своїх кривавих диктаторів, потрібна українська територія, очищена від українських громадян. Це – рецепт Адольфа Гітлера помножений на кількість народу, яка проживає на території України.

Просто на Київщині всі ці злочини стали очевидними, тому що спочатку російська армія не збиралася залишати території Київської області, а збиралася сама там бути і приєднувати після окупації Києва цей регіон до РФ. Ну і тому людей вбивали для того, щоб очистити територію, будинки, самі міста для нових господарів, яких би переселили з держави-окупанта. Можливо, для самих сімей військовослужбовців, яких би нагороджували таким чином за вбивства і звірства.

І це нагадує, що Москва вже робила таке на українській землі у 30-ті роки минулого сторіччя, теж фактично вилюднюючи цілі регіони, потім заселяючи їх новими мешканцями. А зараз Росія вбиває вже нащадків цих нових мешканців. Так теж відбувається на сході України. Треба усвідомлювати всю цинічність російського геноциду. І світ, здається, починає це розуміти. Хотілося б, принаймні, на це сподіватися.

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Ідеологи кремлівського терору тікають від суду в могили

Сьогодні був день нових великих санкцій проти РФ. Про ці санкції повідомляли насамперед США, Велика Британія. Нові санкції цивілізованого світу будуть охоплювати фінансову систему РФ, запроваджено персональні санкції проти багатьох російських воєнних злочинців, які поза сумнівом безпосередньо причетні до тих звірств, які зараз відбуваються на українській землі, які були ідеологами цих звірств.

Показово, що саме в той день, коли ми дізналися про справжнє перетворення Маріуполя на Аушвіц, такий великий, розміром з місто, пішов з життя один із головних ідеологів і натхненників російського шовінізму й нацизму – мерзенний Володимир Жириновський.

Втім ми не знаємо, коли закінчилося життя одного з найодіозніших російських так званих політиків, який насправді все своє життя був не політиком, а агентом російських спецслужб, який старанно виконував усі їхні накази. Ну і ще накази російського криміналу, якому віддано служив.

Про те, що Жириновського більше немає, вирішили повідомити саме в той день, коли світ здригнувся від трагедії в Бучі, коли ми дізнаємося, які жахи кояться в Маріуполі (я впевнений, що на інших українських територіях буде та ж сама інформація) – це теж показовий момент. І він говорить, наскільки важливо ще за життя карати нових і нових Жириновських в російській політичній еліті, в російському суспільстві, в російській так званій журналістиці, яка насправді є безпардонною бандитською пропагандою.

Адже Жириновський помер, так і не дочекавшись покарання, судового процесу. Його поховають не на цвинтарі якоїсь в'язниці, де йому місце, а на якомусь Новодівочому цвинтарі, серед могил як гідних людей, яких там не так вже й багато, так і таких, як він вовкулаків, які все своє беззмістовне, нікчемне життя служили злу.

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А от що буде з тими, проти кого запроваджено санкції США, Великобританії, країн ЄС, інших країн цивілізованого світу? Чи дочекаємося ми їхнього справедливого покарання? Чи побачимо на лавах підсудних Путіна, Медведєва, Шойгу, Лаврова, Зюганова, Миронова, Герасимова, Соловйова, Кисельова та інших катів Маріуполя, Бучі, Бородянки, інших українських міст, де Росія продовжує здійснювати свої жахливі злочини?

І чи розуміє світ, що тільки повний демонтаж злочинної російської держави і тільки соціальний, економічний і політичний крах Росії та її денуклеаризація звільнить людство від страху перед знищенням.

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