Песков повторил слова Геббельса

Когда 29 ноября 1941 года нацисты, а именно танкисты Клейста, были выбиты войсками украинца Тимошенко из Ростова-на-Дону и проиграли тактическую операцию по выходу на Кавказ, тогда Геббельс действительно заявлял, что "Ростов оставили мирному населению как жест доброй воли".

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Это был первый существенный проигрыш нацистов с 1939 года и других объяснений в Берлине тогда просто не было.

История имеет свои законы

Кремль так любит исторические аналоги, что это и не удивляет.

Но проводить печальные параллели с Берлинской операцией 1945 там явно будут быстрее, чем спустя четыре года.

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