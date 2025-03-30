Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Дивіться також Смертоносні землетруси у М'янмі та Таїланді: кількість жертв і поранених зросла

У М'янмі новий землетрус

У М'янмі у п'ятницю, 28 березня, стався потужний землетрус. Унаслідок стихійного лиха загинуло понад 1600 людей, 2376 отримали поранення і 3408 зникли безвісти.

Зранку у неділю, 30 березня, М'янму сколихнув новий землетрус. Поштовхи магнітудою 5,1 зафіксували неподалік міста Мандалай на глибині до 10 кілометрів. Другий за останні дні землетрус стався, коли рятувальники та медики шукали людей і розбирали завали у районах, які найбільше постраждали після попередніх підземних поштовхів.

Наразі нових повідомлень про руйнування після другого землетрусу не надходило. Також не з'являлася нова інформація щодо жертв та постраждалих.

Нагадаємо, що перший землетрус стався також поблизу міста Мандалай. Це друге за величиною місто М'янми.

Так, унаслідок першого землетрусу у М'янмі пошкоджено дороги, зруйновано один з мостів, пошкоджено та зруйновано багато житлових будинків, храмів, святилищ та навіть місцевий аеропорт.

Зауважимо, що землетрус також зачепив Таїланд та Китай. Деякі багатоповерхівки буквально за секунду перетворювалися на попіл від потужних підземних поштовхів.