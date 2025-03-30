Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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В Мьянме новое землетрясение

В Мьянме в пятницу, 28 марта, произошло мощное землетрясение. В результате стихийного бедствия погибли более 1600 человек, 2376 получили ранения и 3408 пропали без вести.

Утром в воскресенье, 30 марта, Мьянму всколыхнуло новое землетрясение. Толчки магнитудой 5,1 зафиксировали недалеко от города Мандалай на глубине до 10 километров. Второе за последние дни землетрясение произошло, когда спасатели и медики искали людей и разбирали завалы в районах, которые больше всего пострадали после предыдущих подземных толчков.

Сейчас новых сообщений о разрушениях после второго землетрясения не поступало. Также не появлялась новая информация о жертвах и пострадавших.

Напомним, что первое землетрясение произошло также вблизи города Мандалай. Это второй по величине город Мьянмы.

Так, в результате первого землетрясения в Мьянме повреждены дороги, разрушен один из мостов, повреждено и разрушено много жилых домов, храмов, святилищ и даже местный аэропорт.

Заметим, что землетрясение также затронуло Таиланд и Китай. Некоторые многоэтажки буквально за секунду превращались в пепел от мощных подземных толчков.