За даними профільних асоціацій, понад 60% ліфтів в Україні відпрацювали нормативний термін експлуатації й потребують модернізації або заміни. Звичайні мешканці не можуть самостійно оновити чи відремонтувати ліфт. Але вони можуть вчасно помітити ознаки зношеності та звернутися до відповідальних служб, щоб запобігти небезпеці. Як це зробити – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Коли економія стає загрозою

Прагнення заощадити часто стає причиною серйозних проблем із безпекою. Деякі забудовники та керуючі компанії у прагненні скоротити витрати, обирають дешеві ліфти сумнівної якості або ж ігнорують вимоги сертифікації. На перший погляд, такі рішення можуть здатися економічно вигідними, адже вони зменшують витрати на встановлення та подальше обслуговування обладнання. Однак реальні наслідки такої економії можуть виявитися значно серйознішими.

Ліфти низької якості часто виготовляють із дешевих матеріалів, які швидко зношуються. Їхні системи безпеки можуть бути застарілими або навіть навмисно спрощеними, що підвищує ймовірність несправностей.

З часом такі ліфти починають працювати з перебоями: двері можуть не зачинятися належним чином, кабіна – зупинятися між поверхами, а через несправні датчики перевантаження ліфт може продовжити рух, навіть якщо у ньому забагато людей. У найгіршому випадку це може призвести до серйозних аварій, зокрема відмови гальмівної системи чи несподіваного падіння кабіни.

Особливо небезпечними є ситуації, коли ліфт не має якісного електрозахисту. Це може спричинити коротке замикання, займання або навіть ураження струмом. А якщо система аварійного зв'язку не працює або взагалі відсутня, пасажири можуть опинитися в пастці без можливості викликати допомогу.

Саме тому важливо не лише сподіватися на відповідальність забудовника чи обслуговуючої компанії, а й самим звертати увагу на деталі. Якщо ліфт працює зі збоями, зупиняється нерівно, скрипить або має інші явні дефекти – це привід замислитися, чи відповідає він сучасним стандартам безпеки.

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Перед тим як зайти до кабіни, зверніть увагу на кілька критичних моментів.

Рівень зупинки ліфта. Чи точно ліфт зупиняється на рівні підлоги? Перепад між порогами не повинен перевищувати 20 міліметрів.

Відстань між порогом дверей шахти та кабіни. Вона має бути не більшою за 35 міліметрів, інакше є ризик застрягання дрібних предметів або навіть ноги пасажира.

Стан дверей. Вони повинні відкриватися плавно, без ривків. Не повинно бути сторонніх шумів або заїдань механізмів.

Світлова завіса. Якщо ліфт оснащений сенсором перешкод, перевірте, чи він працює: піднесіть руку до отвору дверей – вони мають зупинитися й відкритися.

Безпека всередині кабіни

Опинившись у ліфті, перевірте кілька деталей.

Правила користування ліфтом. Вони мають бути розміщені в доступному місці – або на основному поверсі, або всередині кабіни.

Контактна інформація технічної служби. Назва та телефон організації, що обслуговує ліфт, мають бути чітко видимими.

Диспетчерський зв'язок. Ліфт повинен мати кнопку або телефон для виклику диспетчера, а також резервне живлення на випадок аварійної ситуації.

Маркування ліфта. Кожен ліфт має мати заводський номер, рік виготовлення, максимальну вантажопідйомність та кількість пасажирів.

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Хто відповідальний за безпеку

За безпечну експлуатацію ліфта відповідає його власник: ОСББ, житловий кооператив або компанія, що займається управлінням будинком. Власник зобов'язаний призначити особу, відповідальну за експлуатацію ліфта, призначити ліцензованого підрядника, який займається технічним обслуговуванням, а також вести журнал обслуговування, де фіксуються всі ремонти та перевірки.

Запитайте документи

Кожен ліфт має паспорт та журнал технічного обслуговування і ремонту, які підтверджують його відповідність стандартам. Ці документи зберігає власник ліфта. У паспорті повинні бути:

декларація та сертифікат відповідності ліфта;

сертифікати відповідності ключових компонентів безпеки: уловлювачів, обмежувача швидкості, буфера, замків дверей шахти;

документи на станцію керування ліфтом та лебідку.

Про позитивні результати оцінки відповідності конструкції ліфта і монтажу свідчить маркування ліфта знаком відповідності із зазначенням номера органу, що видав сертифікат.

При цьому важливо враховувати, що при виборі нового ліфта або модернізації обладнання слід звертати увагу на репутацію виробника. Надійний виробник дотримується усіх стандартів безпеки, використовує якісні компоненти та надає гарантію на свою продукцію.

Згідно із законодавством, гарантія поширюється на ключові елементи, зокрема систему безпеки, лебідку та електроніку. Перед встановленням нового ліфта або підписанням договору на модернізацію необхідно перевірити умови гарантійного обслуговування.

Важливо, щоб усі документи були оформлені українською мовою та мали відмітку про відповідність українським стандартам. Відсутність сертифіката відповідності означає, що ліфт небезпечно використовувати, його неможливо легально експлуатувати, а власник несе фінансові та юридичні ризики. У разі аварії забудовник або власник несуть кримінальну відповідальність за порушення техніки безпеки.

Безпека ліфта – це спільна відповідальність. Держава має ретельно контролювати дотримання стандартів, бізнес – чесно інвестувати у якісне обладнання, а користувачі – не бути байдужим до ознак небезпеки.

Ліфт – це не лише засіб комфорту, а й джерело потенційних ризиків, якщо нехтувати його технічним станом. Уважність та відповідальність користувачів можуть запобігти аваріям і зберегти життя.

Якщо у вас виникають сумніви щодо стану ліфта або його обслуговування, варто звернутися до власника будівлі або компанії, що обслуговує ліфт. Пам'ятайте: безпека починається з уваги до деталей!