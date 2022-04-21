Про це у розмові з 24 каналом розповів перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права, президент Європейського комітету із запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню (2015 – 2021 роки) Микола Гнатовський.

Важливо Путін, геноцид, Гаага: що потрібно знати про воєнні злочини Росії проти України

Він наголосив, що характер злочинів, скоєних у Бучі та Ірпені, такий, що їх неможливо замести під килим.

Злочини росіян посягнули на найважливіші цінності, які є у людства. Ці злочини не мають термінів давності. Тому відповідальність обов’язково настане. Вона настане в українському національному суді, в судах інших держав, у Міжнародному кримінальному суді тощо. Це може зайняти певний час, але гарантовано це питання не зникне, поки воно не буде вирішене,

– наголосив Гнатовський.

За його словами, Україна обов’язково має піднімати на міжнародній арені питання про геноцид. Саме у юридичній, а не лише політичній термінології. Оскільки для юристів-міжнародників поняття геноцид починається із плану та задуму. У випадку нападу Росії на Україну, все так і було.

Є план зі знищення України, як незалежної держави, українців, як політичної нації, із заперечення існування українців, як окремого етносу і так далі. Ми це знаємо і з того, що неодноразово говорив Путін, і з того, що вони зараз публікують у своїх виданнях. Цей план та ці уявлення реалізуються шляхом застосування збройної сили. Коли людей вбивають в рамках реалізації такого плану зі знищення України і всього українського, це наводить на думку, що ми можемо говорити про злочин геноциду. Про це будуть сперечатись. Коли ми будемо обговорювати це із західними фахівцями, чутимемо їхні сумніви,

– пояснив він.

Утім, міжнародна спільнота завжди була дуже обережна у кваліфікації тих чи інших воєнних злочинів як актів геноциду.

Важливо. У міжнародному суді довести, що саме відбувся геноцид, змогли не так багато разів. Зокрема, це вдалося у випадку з Голокостом та в епізоді, який стосується Сребрениці. Однак, наприклад, у Хорватії не вийшло переконати Міжнародний суд ООН, що у Вуковарі серби вчинили геноцид, попри те, що чимало політиків саме так розцінювали ці події. Тож їм це не вдалося, попри те, що відповідні політичні оцінки лунали. Тож тут дуже важливо розрізняти політичні визначення тих чи інших подій та безпосередньо рішення суду.

Однак це не означає, що світова спільнота сумніватиметься у тому, що Росія дійсно чинила воєнні злочини проти України.

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"Ми не будемо чути сумнівів, що це є воєнні злочини та злочини проти людяності. Це також дуже серйозні злочини. Казати, що нам потрібно доводити, що це був виключно геноцид – теж неправильно. Але ставити питання про геноцид треба. Геноцид починається із плану та задуму. Це тут наявне", – наголосив Гнатовський.

У будь-якому разі ідеться про звірства. Одні і ті ж події можуть одночасно кваліфікуватись як злочини проти людяності, воєнні злочини і геноцид. Все залежатиме від того, який мотив домінує. Юридичні наслідки максимально подібні. Історично великої різниці між ними і не було. Злочини проти людяності та злочини геноциду історично були майже паралельними,

– додав він.

Єдина відмінність у покаранні за ці злочини лежить не в площині кримінальної відповідальності порушників, а у площині міждержавних відносин. Щодо геноциду активуються додаткові зобов’язання всіх держав світу без винятків, які беруть участь у Конвенції про запобігання злочинам геноциду та покарання за нього. Сьогодні це 152 держави.

"Вони, згідно із нею, мають прийти нам на допомогу. Конвенція за злочини проти людяності досі не прийнята, хоча самі злочини визнані ще з 1945 року. Конвенція про запобігання злочинам геноциду існує і накладає ці зобов’язання, зокрема в рамках розпочатого Україною процесу у суді ООН. Можливо вони будуть адресно сформульовані для окремих держав, які є сторонами цієї конвенції. Це єдина юридична відмінність", – сказав юрист.

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Нагадаємо також, що 14 квітня під час закритого пленарного засідання 363 народних депутати проголосували за визнання дій Росії геноцидом проти українського народу.