З такою пропозицією виступив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс. Уряд його підтримав.

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Борданс закликав інші країни також вносити добровільні внески у розслідування. Крім того, слід залучати національних експертів. Адже воєнні злочинці мають бути покараними якнайшвидше, а подальша агресія Росії проти України – припинена.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у березні оголосив про початок розслідування воєнних злочинів в Україні. З таким проханням до служителів Феміди звернулися 42 країни.

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