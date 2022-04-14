Це відбулося 14 квітня під час закритого пленарного засідання. 363 народних обранці проголосували за. Таких, хто проголосував би проти або утримався, не було.

Зверніть увагу Фракція ОПЗЖ припинила діяльність у Раді

Українські парламентарі закликали світ засудити геноцид, злочини проти людяності й воєнні злочини на території України. Текст документа негайно відправлять до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ та НАТО, а також до урядів та парламентів іноземних держав.

Про що мовиться у постанові

Нардепи наголосили, що Росія має на меті системне й послідовне знищення українського народу, його самобутності й позбавлення права на самовизначення та самостійний розвиток. А також пригадали, як напередодні повномасштабного вторгнення Путін заперечив існування України як окремої держави й зухвало заявив, що вона є "невід'ємною частиною" Росії.

Парламентарі також навели у приклад низку інших обурливих заяв російського диктатора. Зокрема – безґлузді твердження про "денацифікацію". У постанові пояснили, що "нацистами" російська влада називає українців, які заперечують існування лише одного (російського) народу й виборюють право українців на самоідентифікацію.

Крім цього, автори постанови звернули увагу й на статтю "Що Росія повинна зробити з Україною", опубліковану на сайті російського державного ЗМІ. Там відкрито заявляють про ідеологічні репресії проти українців та жорстку цензуру, а також пишуть про "неминучу деукраїнізацію".

Форми геноциду українського народу

У заяві підкреслили, що ворожа армія намагається знищити цивільне населення в Україні – повнітю або частково. Крім цього, окупанти незаконно вивозять українських літей на тимсасово окуповані території або у Росію. Масовими є факти вчинення російськими збройними силами варварських дій.

Мовиться, зокрема, про численні випадки:

вбивств;

викрадення;

позбавлення свободи людей;

катування;

ґвалтування;

глумління над тілами вбитих і замучених;

розстріли людей, які намагалися евакуюватися.

Новина доповнюється...