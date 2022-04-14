Это произошло 14 апреля во время закрытого пленарного заседания. 363 народных избранника проголосовали за. Таких, кто бы проголосовал против или воздержался, не было.

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Украинские парламентарии призвали мир осудить геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Украины. Текст документа немедленно будет направлен в ООН, Европарламент, ПАСЕ, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и НАТО, а также правительства и парламенты иностранных государств.

О чем говорится в постановлении

Нардепы подчеркнули, что Россия имеет целью системное и последовательное уничтожение украинского народа, его самобытности и лишение его права на самоопределение и самостоятельное развитие. А также вспомнили, как накануне полномасштабного вторжения Путин отрицал существование Украины как отдельного государства и дерзко заявил, что она является "неотъемлемой частью" России.

Парламентарии также привели в пример ряд других возмутительных заявлений российского диктатора. В частности – бессмысленные утверждения о "денацификации". В постановлении объяснили, что "нацистами" российские власти называют украинцев, которые отрицают существование только одного (российского) народа и борются за право украинцев на самоидентификацию.

Кроме того, авторы постановления обратили внимание и на статью "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованную на сайте российского государственного СМИ. Там открыто заявляют об идеологических репрессиях против украинцев и жесткой цензуре, а также пишут о "неизбежной деукраинизации".

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