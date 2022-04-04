На російському виданні РИА Новости вийшла стаття під назвою "Що Росія повинна зробити з Україною". У ній вже чітко говориться про "деукраїнізацію".

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Українців, які не підтримали російських загарбників там називають "посібниками нацистів", на яких очікує "денацифікація через ідеологічні репресії. Досягнути це пропонується жорстокою цензурою в політиці, культурі та освіті на захоплених територіях.

Окупанти переконані, що українці повинні "спокутувати вину" перед Росією. І полягатиме вона в "деукраїнізації", а за ним і в "деєвропеїзації".

"Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності", – написав з цього привожу журналіст Денис Казанський.

В цій статті за нашою країною навіть не зберігається назва "Україна". Традиційно нашу державу планують "пошматувати", відокремивши західні області.

Росія в цій статті є називається "остання інстанція захисту і збереження цінностей історичної Європи", хоча країні доведеться "остаточно розстатися з проєвропейськими та прозахідними ілюзіями".

Денис Казанський переконаний, що публікації такого роду статті – це частина російської державної політики. І звірства російських загарбників в Бучі та інших містах навколо Києва – це не ексцес виконавців чи самовільні звірства, а частина цієї політики. Відтак можна очікувати, о і на решті територій, які поки під окупацією, теж може бути здійснений геноцид щодо українців, які там проживають. І кількість жертв може бути не в сотнях, а тисячах.

Це не вперше на РИА Новости виходять такого роду "статті". на початку війни, яку Росія планувала провести "за три дні", на сайті вже вийшла стаття про "новий порядок". Тоді її швидко прибрали, адже вона була опублікована заздалегідь. В ній писалося про те, що "захопивши Україну", Росія встановила новий порядок у світі, і тепер з країною доведеться рахуватися. Але опір українського народу не дав цим планам здійснитися. Тому українці повинні боротися і далі, щоб решта російського марення так і залишилося їх мріями