Об этом в беседе с 24 каналом рассказал первый вице-президент Украинской ассоциации международного права, президент Европейского комитета по предотвращению пыток или бесчеловечному или такому, что унижает достоинство, обращению или наказанию (2015 – 2021 годы) Николай Гнатовский.
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Он подчеркнул, что характер преступлений, совершенных в Буче и Ирпене, таков, что их невозможно заместить под ковер.
Преступления россиян посягнули на важнейшие ценности, которые есть у человечества. Эти преступления не имеют срока давности. Поэтому ответственность обязательно наступит. Она наступит в украинском национальном суде, в судах других государств, в Международном уголовном суде и т.д. Это может занять определенное время, но гарантированно этот вопрос не исчезнет, пока он не будет решен,
– подчеркнул Игнатовский.
По его словам, Украина обязательно должна поднимать на международной арене вопрос о геноциде. Именно в юридической, а не только политической терминологии. Поскольку для юристов-международников понятие геноцида начинается с плана и замысла. В случае нападения России на Украину все так и было.
Есть план по уничтожению Украины, как независимого государства, украинцев, как политической нации, отрицания существования украинцев, как отдельного этноса и так далее. Мы это знаем и по тому, что неоднократно говорил Путин, и по тому, что они сейчас публикуют в своих изданиях. Этот план и представления реализуются путем применения вооруженной силы. Когда людей убивают в рамках реализации такого плана по уничтожению Украины и всего украинского, это приводит к мысли, что мы можем говорить о преступлении геноцида. Об этом будут спорить. Когда мы будем обсуждать это с западными специалистами, будем слышать их сомнения,
– объяснил он.
Впрочем, международное сообщество всегда было очень осторожно в квалификации тех или иных военных преступлений как актов геноцида.
Однако это не значит, что мировое сообщество будет сомневаться в том, что Россия действительно совершала военные преступления против Украины.
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"Мы не будем слышать сомнений, что это военные преступления и преступления против человечности. Это также очень серьезные преступления. Говорить, что нам нужно доказывать, что это был исключительно геноцид – тоже неправильно. Но ставить вопрос о геноциде надо. Геноцид начинается с плана и замысла. Это здесь имеется", – подчеркнул Игнатовский.
В любом случае речь идет о зверствах. Одни и те же события могут одновременно квалифицироваться как преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Все зависит от того, какой мотив доминирует. Юридические последствия максимально схожи. Исторически большой разницы между ними и не было. Преступления против человечности и преступления геноцида исторически были почти параллельными,
– добавил он.
Единственное отличие в наказании за эти преступления лежит не в плоскости уголовной ответственности нарушителей, а в плоскости межгосударственных отношений. В отношении геноцида активируются дополнительные обязательства всех государств мира без исключений, участвующих в Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказании за него. Сегодня это 152 государства.
"Они, согласно ей, должны прийти нам на помощь. Конвенция за преступления против человечности до сих пор не принята, хотя сами преступления признаны еще с 1945 года. Конвенция о предотвращении преступлений геноцида существует и налагает эти обязательства, в частности, в рамках начатого Украиной процесса в суде ООН. Возможно, они будут адресно сформулированы для отдельных государств, являющихся сторонами этой конвенции. Это единственное юридическое различие", – сказал юрист.
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Напомним также, что 14 апреля во время закрытого пленарного заседания 363 народных депутата проголосовали за признание действий России геноцидом против украинского народа.