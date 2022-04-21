Проте існує можливість, що Росія сама видасть та засудить свого президента. Про це він сказав в ефірі Латвійського телебачення вчора, 20 квітня.

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За його словами, Латвія вже почала розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних росіянами в Україні.

Юріс Стуканс повідомив, що вже понад 50 людей відгукнулись для надання свідчень проти РФ, а більше ніж 10 осіб вже це зробили. Латвія продовжує опитування свідків терору та воєнних злочинів Росії на території України

Також щотижня відбуватимуться міжнародні зібрання з Україною, Литвою, Польщею, іншими країнами ЄС і Міжнародним кримінальним судом, де обговорюватимуться заходи якісного отримання свідчень у всіх країнах,

– зазначив генпрокурор Латвії.

Він зауважив, що для доведення факту злочину Росії юридично достатньо і того, що показують по телебаченню. Для того, щоб притягти до відповідальності конкретних винних осіб, під час розслідування важливо зібрати і безпосередні свідчення людей, і фото-, відео- та аудіодокази.

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