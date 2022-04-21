Однако существует возможность того, что Россия сама выдаст и осудит своего президента. Об этом он сказал в эфире Латвийского телевидения сегодня, 20 апреля.

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По его словам, Латвия уже приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных россиянами в Украине.

Юрис Стуканс сообщил, что уже более 50 человек откликнулись на предоставление показаний против РФ, а более 10 человек уже это сделали. Латвия продолжает опрос свидетелей террора и военных преступлений России на территории Украины.

Также еженедельно будут проходить международные собрания с Украиной, Литвой, Польшей, другими странами ЕС и Международным уголовным судом, где будут обсуждаться мероприятия качественного получения показаний во всех странах,

– отметил генпрокурор Латвии.

Он отметил, что для доказывания факта преступления России юридически достаточно и того, что показывают по телевидению. Чтобы привлечь к ответственности конкретных виновных лиц, в ходе расследования важно собрать и непосредственные показания людей, и фото-, видео- и аудиодоказательства.

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