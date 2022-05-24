Відповідну заяву у Міноборони США зробили 23 травня. Її на брифінгу озвучив Ллойд Остін.

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У Пентагоні прокоментували дії Путіна щодо України

Міністр оборони США відповів на питання, на які важелі надалі буде натискати Путін – продовольства, енергії або міграції.

Ллойд Остін відповів, що світ з початку бачив, як глава Кремля використовував низку різних "кнопок", зокрема їжу, енергію, еміграцію.

Однак вже на початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України Путін розраховував використовувати переважну силу, швидкість і міць, щоб дуже швидко захопити Київ і змістити уряд, проте отримав невдачу.

І тому ми бачили, як вони дійсно рухалися дуже повільно й невдало на полі бою, і можна було б очікувати, що він буде прагнути використовувати інші важелі влади чи інші інструменти влади, і він робить це. Проте з точки зору його загальної стратегії вона невідома,

– пояснив Остін.

До речі, брифінг міністра оборони США відбувся після конференції "Української контактної групи". У останній брали участь представники 44 країн, а також – НАТО і Європейський Союз.

Що відомо про плани Путіна щодо України

14 квітня українська розвідка повідомила, що російська армія справді мала наказ захопити Київ, а також північну частину лівобережної України. Таким було бойове розпорядження командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу Росії.

Всередині квітня правозахисник, громадський діяч Павло Лисянський пояснював, що Росія не хоче довгої окупації, їй потрібна швидка анексія. Однак у них це не виходить. Натомість тривала окупація також неможлива через масовий спротив місцевих мешканців. Варто згадати, що частина місцевих стає партизанами та веде свою боротьбу з ворогом.

Буквально 18 квітня правозахисник Марк Фейгін пояснював, що плани Путіна незмінні з 2014 року. Він хоче захопити та знищити всю Україну. Російський диктатор боїться, що Україна стане прикладом свободи для росіян.

У травні російський журналіст Ігор Яковенко пояснював, що план Путіна – це світове панування. Тож очільник Кремля буде продовжувати війну проти України.

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